Loli Molina: “Componer es una manifestación para mí”

En vivo, Loli Molina se escucha como su música. Fluye con lenguaje propio e irradia colores. La artista, que se presenta esta semana en Neuquén, visitó a “Río Negro” y dejó su impronta en “Trovadores en redacción”.

“Me gusta sorprenderme con el público. En realidad vine a tocar sólo una vez a Neuquén, entonces me gustaría creer que se ha multiplicado”, expresó la cantante y compositora sobre las expectativas del show en puerta.

Loli va a estar en “El Arrimadero” (Misiones 234) de la capital neuquina, el jueves a partir de las 20. Allí compartirá escenario con el baterista Hernán Hecht; y abrirá el evento Valentina Soria.

Esa será la única presentación de la joven artista en la Patagonia, por lo que ansía que sea a sala llena. “Creo que las personas que me escuchan son un poco como yo. En general es gente súper sensible y muy respetuosa. Hay mucho silencio, entendiendo que es algo único, que no vuelve a suceder de la misma forma nunca más”, anticipó sobre lo que espera encontrarse ahí.

Desde hace dos años Loli vive en México. Allí llegó como parte del destino que le deparó su música, luego de compartir un unplugged con Kinki en 2014. “Cuando me iba, entendí que estaba dejando algo importante para mí, pero no sabía qué. Así que decidí irme para allá después”, relató sobre esa experiencia.

Su proceso creativo, contó, “es algo que simplemente sucede”. “Es un poco melancólica mi música, tanto del pasado como del futuro. Son como estados de ensoñación y mi música tiene un poco de eso”, detalló la artista.

El presente la encuentra ante un proyecto que no tiene fronteras, y que deja que la sorprenda en el camino. Luego de su gira por Argentina, con dos presentaciones más en La Plata y Buenos Aires, sus valijas estarán listas para virar durante este año por México, Centroamérica, algunos destinos de Europa y Estados Unidos. Mientras tanto, mantiene cerca a la poesía. “Estoy escribiendo desde hace un tiempo. Me di cuenta de que mis procesos creativos son largos. Estoy haciendo música nueva y con ganas de explorar otros caminos sonoros”, agregó.

Por ahora, sus seguidores pueden entretenerse con la placa “Rubí”, editada de forma independiente en 2015.

“Quizás un músico hizo algo con el cuerpo, con los gestos y se movilizó con esa música. Entonces eso me llama la atención: cómo pasa la música a través de los cuerpos”, concluyó. Y en su cita local, le tocará a ella mostrar ese costado tan íntimo a su público.