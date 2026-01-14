Sorpresa en el ascenso: Ricardo Centurión firmó con un club de la Primera Nacional

En uno de los movimientos más importantes del mercado de pases del ascenso, Ricardo Centurión arregló su llegada a un club de la Primera Nacional tras su paso por el fútbol de Bolivia.

El futbolista de 32 años firmó su contrato con Racing de Córdoba que juega en la segunda división del fútbol argentino desde que ascendió del Federal A en 2022.

Centurión viene de Oriente Petrolero de Bolivia. Su último club en Argentina fue Barracas Central. Antes vistió las camisetas de San Lorenzo, Vélez, Atlético San Luis, Boca, Racing, Genoa y San Pablo.

El jugador formado en Racing fue campeón dos veces en la Academia y también se destacó en Boca donde ganó un título local en 2017 con Guillermo Barros Schelotto de entrenador.

¡¡BIENVENIDO RICARDO CENTURIÓN A LA ACADEMIA!! 🩵🤍💪🏻 🪄 pic.twitter.com/WbQHUBlKJr — Club Atlético Racing (@ClubARacing) January 14, 2026

Su nivel en el Xeneize fue tan destacado que llegó a estar en la órbita de la Selección Argentina y estuvo cerca de ir al Mundial de Rusia 2018.

De ahí en adelante, le costó tener continuidad y tuvo muchos problemas extrafutbolísticos. En Bolivia volvió a tener rodaje después de varios años. Jugó 31 partidos, anotó 9 goles y dio 7 asistencias.

«Me siento contento, feliz por esta oportunidad, vamos a intentar darle al club la mayor alegría y lograr los objetivos que tenemos. Elegí a Racing porque fue el que propuso y el que quiso. Acá estoy», expresó Centurión al firmar su contrato.