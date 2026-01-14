Incendios en la Patagonia: cómo usar el mapa de la NASA para ver los focos en tiempo real

En medio de la emergencia que atraviesa la Patagonia por los incendios forestales, la tecnología satelital se vuelve un aliado indispensable para entender la magnitud del desastre. La NASA monitorea constantemente los incendios que se extienden por el planeta y ofrece esta información de forma libre y gratuita a través de una plataforma interactiva que permite hacer zoom sobre cualquier punto de la cordillera.

¿Cómo funciona el mapa de la NASA?

El sistema se denomina FIRMS (Fire Information for Resource Management System) y ofrece datos de incendios activos en tiempo casi real (NRT). La información proviene de los satélites Aqua y Terra, que captan anomalías térmicas desde el espacio.

Los algoritmos del sistema comparan la temperatura de un posible foco con la del terreno que lo rodea. Cuando la diferencia supera un umbral determinado, el sistema confirma la presencia de un “punto caliente”, como los que actualmente se registran en Puerto Patriada (El Hoyo) y el Parque Nacional Los Alerces.

Mapa de la Nasa: datos actualizados cada tres horas

Uno de los puntos más fuertes de esta herramienta es su velocidad. Los datos están disponibles dentro de las 3 horas posteriores a la observación satelital. En promedio, la información se actualiza seis veces al día, lo que permite un seguimiento continuo de la evolución de las llamas y los nuevos rebrotes que puedan surgir por el viento.

Paso a paso: cómo visualizar los incendios en la región

Acceso: se ingresa a la web oficial de FIRMS NASA. Simbología: los incendios están señalizados con puntos rojos. Herramientas: el usuario puede desplazarse por el mapa de la Patagonia y hacer zoom para ver la cercanía de los focos con las zonas urbanas o lagos. Capas: permite cambiar la vista a modo satelital para ver las columnas de humo reales captadas por las cámaras de los satélites S-NPP y NOAA 20.

Para acceder al link podes ingresas desde esta URL o haciendo click sobre la siguiente imagen:

Esta plataforma no solo es utilizada por científicos, sino que hoy es una consulta frecuente para los vecinos de la Comarca Andina que buscan precisión ante la incertidumbre que genera el avance del fuego sobre las áreas de interfase.