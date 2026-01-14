Budín de limón: la receta fácil de las 12 cucharadas que es un éxito para la merienda

Lista de Ingredientes huevos: 2 aceite: 12 cucharadas leche: 12 cucharadas azúcar: 12 cucharadas harina: 12 cucharadas polvo de hornear: 1 cucharadita limones: 2

El budín de limón es uno de esos clásicos que nunca fallan y que vuelven a ganar protagonismo cuando se busca algo rico, casero y fácil de preparar. Con la tradicional receta de las 12 cucharadas, esta versión se destaca por ser húmeda, esponjosa y con un sabor a limón suave pero bien presente.

Ideal para acompañar unos mates, un café o resolver una merienda sin complicaciones, este budín se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos, sin necesidad de balanza ni técnicas complicadas.

Una receta simple que no falla

La clave de este budín está en su método práctico: todas las medidas se calculan con cucharadas, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes recién empiezan en la cocina o buscan una preparación rápida y rendidora.

El resultado es un budín liviano, aromático y con una textura húmeda, que se puede disfrutar solo o con un delicado glasé de limón por encima.

Paso a paso

En un bowl colocar los huevos, el aceite, la leche y la ralladura de limón. Mezclar hasta integrar.

Agregar el azúcar, la harina y el polvo para hornear. Mezclar suavemente hasta obtener una preparación homogénea.

Volcar la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado.

Llevar a horno precalentado a 220 °C durante unos 40 minutos, aproximadamente.

Para el glasé, mezclar jugo de limón con azúcar impalpable hasta lograr la consistencia deseada y cubrir el budín una vez frío.

Tips a tener en cuenta

El tiempo de cocción puede variar según el horno.

El glasé es opcional y se puede ajustar «a ojo», según el gusto personal.

Para intensificar el sabor, se puede sumar jugo de limón a la mezcla.

Imagen generada con IA.