Budín de limón: la receta fácil de las 12 cucharadas que es un éxito para la merienda
Con ingredientes simples y un paso a paso rápido, este budín de limón logra una textura húmeda y esponjosa que nunca falla.
Lista de Ingredientes
huevos: 2
aceite: 12 cucharadas
leche: 12 cucharadas
azúcar: 12 cucharadas
harina: 12 cucharadas
polvo de hornear: 1 cucharadita
limones: 2
El budín de limón es uno de esos clásicos que nunca fallan y que vuelven a ganar protagonismo cuando se busca algo rico, casero y fácil de preparar. Con la tradicional receta de las 12 cucharadas, esta versión se destaca por ser húmeda, esponjosa y con un sabor a limón suave pero bien presente.
Ideal para acompañar unos mates, un café o resolver una merienda sin complicaciones, este budín se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos, sin necesidad de balanza ni técnicas complicadas.
Una receta simple que no falla
La clave de este budín está en su método práctico: todas las medidas se calculan con cucharadas, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes recién empiezan en la cocina o buscan una preparación rápida y rendidora.
El resultado es un budín liviano, aromático y con una textura húmeda, que se puede disfrutar solo o con un delicado glasé de limón por encima.
Paso a paso
- En un bowl colocar los huevos, el aceite, la leche y la ralladura de limón. Mezclar hasta integrar.
- Agregar el azúcar, la harina y el polvo para hornear. Mezclar suavemente hasta obtener una preparación homogénea.
- Volcar la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado.
- Llevar a horno precalentado a 220 °C durante unos 40 minutos, aproximadamente.
- Para el glasé, mezclar jugo de limón con azúcar impalpable hasta lograr la consistencia deseada y cubrir el budín una vez frío.
Tips a tener en cuenta
- El tiempo de cocción puede variar según el horno.
- El glasé es opcional y se puede ajustar «a ojo», según el gusto personal.
- Para intensificar el sabor, se puede sumar jugo de limón a la mezcla.
