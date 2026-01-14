Causa AFA: la UIF se reunió con autoridades de Estados Unidos para investigar presuntas maniobras de lavado

La investigación judicial sobre las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que lidera Chiqui Tapia sumó un capítulo internacional. El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, mantuvo una reunión en Washington con autoridades de los Estados Unidos para avanzar en el intercambio de información sobre presuntas irregularidades financieras.

El encuentro, que tuvo lugar en las oficinas del FinCEN (la red de control de delitos financieros del Tesoro norteamericano), sirvió para cotejar datos sobre movimientos de fondos en el exterior que están bajo la lupa de la justicia argentina por posible lavado de activos.

La ruta de los fondos

Según trascendió de fuentes de la investigación, el foco está puesto en el presunto desvío de unos US$42 millones. La hipótesis que maneja la Justicia apunta a que esos fondos habrían sido transferidos desde cuentas vinculadas a la entidad madre del fútbol argentino hacia una red de supuestas sociedades fantasma («shell companies»), sin una contrapartida clara en los balances.

Este intercambio de información con Estados Unidos resulta vital para trazar la ruta del dinero, ya que se sospecha que parte de las operaciones investigadas habrían utilizado el sistema financiero norteamericano como puente.

Contexto de la investigación

La reunión de Starc en Estados Unidos marca un paso adelante en la recolección de pruebas por parte del organismo antilavado. Si bien desde la AFA han negado sistemáticamente la comisión de delitos, la activación de los canales de cooperación internacional sugiere que la causa busca verificar si existieron maniobras compatibles con el lavado de dinero.

El viaje del funcionario se da en un contexto de tensión entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol, aunque desde la UIF remarcan el carácter técnico e institucional de la colaboración con el organismo estadounidense.

