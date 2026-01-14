El Instituto Vaca Muerta suma socios: Pluspetrol apuesta por la formación con un aporte de US$ 1.000.000 

El año llegó con novedades y una de ellas es que Pluspetrol se integra como nuevo socio al Instituto Vaca Muerta, una iniciativa que busca impulsar la formación técnica especializada para el desarrollo de Vaca Muerta y consolidar el crecimiento energético del país. Con esta alianza, el Instituto Vaca Muerta se consolidará como el único centro de formación técnica especializada en Upstream líder en América Latina. Ofrecerá programas pioneros en la región, basados en prácticas reales, que permitirán alcanzar mayores niveles de seguridad, eficiencia y excelencia operativa.

“La incorporación de Pluspetrol reafirma la relevancia que este instituto tiene para toda la cadena de valor. El IVM es clave para capacitar a miles de trabajadores, mejorar la seguridad y hacer que Vaca Muerta sea aún más competitiva a nivel global” afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol Argentina, y Lisandro Deleonardis, presidente del Instituto Vaca Muerta. Foto gentileza.

Además, Marín añadió: “Este es el camino para seguir consolidando el desarrollo del sector. Es un desafío que requiere el compromiso y el trabajo conjunto de toda la industria”. El acuerdo fue firmado por Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol Argentina, y Lisandro Deleonardis, presidente del Instituto Vaca Muerta y vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF.

El Instituto Vaca Muerta busca complementar la oferta educativa actual y convertirse en un instituto referente para quienes quieren ingresar a la industria. Ofrecerá a futuros y actuales técnicos y operarios la oportunidad de aprender con experiencia práctica en instalaciones reales, dentro de un entorno seguro y controlado.

Su propuesta incluye formación especializada en Upstream Oil & Gas, enfocada en ocho perfiles clave: perforación, fractura hidráulica, producción, mantenimiento eléctrico y mecánico, instrumentación, plantas de tratamiento de agua y crudo, y plantas de tratamiento de gas.

El programa inicial para nuevos talentos tendrá una duración de cuatro meses, con 304 horas de capacitación. Contará con un pozo escuela en Río Neuquén para realizar prácticas y maniobras críticas, y una sede en el Polo Tecnológico de Neuquén equipada con simuladores y laboratorios de última tecnología, junto a especialistas de la industria.

“Desde hace más de 45 años, Pluspetrol apoya el desarrollo de los recursos de la provincia de Neuquén y de los neuquinos. En ese sentido, nos incorporamos al Instituto Vaca Muerta, apoyando la iniciativa con un aporte de USD 1.000.000, para promover la formación de los futuros profesionales del sector, proporcionando un aprendizaje práctico en instalaciones reales. Esta iniciativa no solo enriquecerá la oferta educativa, sino que también fortalecerá las competencias necesarias en áreas clave como perforación y producción”, compartió Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol Argentina.

Según sostuvieron, esta iniciativa representa un beneficio estratégico para toda la industria energética de la Argentina, impulsando su competitividad y posicionando al país como un exportador de energía de clase mundial. Cabe destacar que, al principio del mes de enero, TotalEnergies fue la primera compañía internacional en suscribir al convenio e invertir en el Instituto Vaca Muerta.

La alianza represetará un gran aporte para los profesionales de la industria. Pluspetrol es una compañía de energía privada, internacional e independiente con foco en exploración y producción de hidrocarburos que cuenta con una fuerte presencia en Argentina –donde es el cuarto productor de gas y de petróleo-, en Perú –donde es el primer productor de gas y de petróleo–, en Ecuador, Estados Unidos, Países Bajos, y Uruguay. La misma tiene su origen en Neuquén Argentina, hace más de 45 años.

La creación del proyecto fue impulsada por la Fundación YPF, que realizó una investigación prospectiva para anticipar cuáles serán las demandas ocupacionales y tecnológicas del Upstream para los próximos 10 años. Se estima que para el 2030, la industria energética demandará y generará hasta 50.000 nuevos empleos.