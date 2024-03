Lollapalooza 2024: qué son los «sideshows» y cuáles hay esta semana

Cada edición del Lollapalooza es una revolución cultural en Buenos Aires. Este viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de marzo el Hipódromo de Palermo recibirá a cientos de artistas y miles de personas en tres días a pura música, desde el mediodía hasta pasada la medianoche, en un predio enorme donde se reparten distintos escenarios y varias bandas tocando al mismo tiempo. Pero además, antes y después de todo esto, también están los sideshows.

La lógica es sencilla: muchos artistas internacionales que viajan a cada país para el Lollapalooza quieren aprovechar su visita y encontrarse con su público en otro escenario, hacer un show más largo y más íntimo con sus fans. Si la gira en la que andan se los permite, la producción del Lolla les organiza un show propio en la semana previa o posterior al festival. Esos son los sideshows, y esta semana y la que viene hay cinco para aprovechar.

Phoenix en C Complejo Art Media.

Phoenix es un grupo de indie rock francés que nació a finales de los 90. Es considerado como uno de los mayores exponentes de la escena musical francesa de las últimas décadas. En el Lollapalooza tocan el sábado a las 19:45 h en el Flow Stage. El sideshow es el jueves 14 de marzo a las 22 h en C Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271, Chacarita. Las entradas salen $50.000. Tickets.

The Driver Era en Teatro Vorterix.

The Driver Era es un dúo estadounidense de rock alternativo compuesto por los hermanos Ross Lynch y Rocky Lynch. Arrancaron a tocar en 2018 y tienen tres discos. En el Lollapalooza tocan el sábado a las 22:15 h en en el Alternative Stage. El sideshow es también el 14 de marzo pero a las 21 h en Teatro Vorterix, Lacroze 3455, Colegiales. La entrada sale $50.000 y también se vende un ticket aparte que incluye Upgrade + meet & greet a $195.000. Tickets.

Omar Apollo en Niceto Club.

Omar Apollo es un cantautor mexicanoestadounidense de 26 años, canta en inglés y en español, y en 2022 lanzó su primer disco Ivory que le valió la nominación a Mejor Artista Nuevo en en los Premios Grammy. En el Lollapalooza también toca el sábado, a las 19:45 h en el Alternative Stage. El sideshow el jueves 14 de marzo a las 20 h en Niceto Club, Cnel. Niceto Vega 5510, Palermo. Las entradas salen $45.000. Tickets.

Pierce The Veil en Niceto Club.

Pierce The Veil es una banda estadounidense de post-hardcore que nació en San Diego, California, en 2006. Están presentando su quinto disco de estudio, The Jaws of Life. En el Lollapalooza tocan el domingo a las 18 h en el Alternative Stage. El Sideshow es después del festival, el lunes 18 en Niceto Club, y las entradas están agotadas.

King Lizard & The Lizard Wizard en Teatro Vorterix.

King Gizzard & the Lizard Wizard es un grupo australiano de rock psicodélico formado en Melbourne en 2010. Son famosos por explorar distintos géneros, dar recitales bien enérgicos y tener muchos discos: llevan publicados 25 álbumes de estudio, 7 en vivo, 2 recopilaciones y 2 EP (sigla de extended play o discos más cortos). En el Lollapalooza tocan el domingo a las 22:15 h en el Alternative Stage. El sideshow también es después del festival, el lunes 18 en Teatro Vorterix, y las entradas ya se agotaron.

