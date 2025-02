Lombrices para darle una mano al planeta: el proyecto que concursa en la Fiesta de la Manzana

Agroecología y producción sustentable son dos temáticas presentes este año en el «Concurso de Ideas Emprendedoras» que Roca organizó junto a la Fiesta de la Manzana 2025. En este caso RN Radio pudo conocer más sobre los insumos de «Lombrimundo», en la voz de su impulsora, Ema García.

Uno de los nueve elegidos, entre 30 postulantes, este proyecto busca «darle una mano» al planeta, con recursos para la regeneración de los suelos, la nutrición de las plantas y el control integral de plagas, todo ello sin recurrir a agroquímicos. Su referente contó que al principio no estaba segura de anotarse, pero cuando vio que cumplía con los requisitos, se animó a avanzar.

Organizado por el Municipio local, el Concurso de Ideas apuntó a iniciativas de Triple Impacto (emprendimiento que cumple en forma simultánea los requisitos ambientales, económicos y sociales); Valor Agregado en Origen (entendido como el desarrollo del proceso productivo de principio a fin localmente); Innovación (uso de nuevas tecnologías, diversificación de productos, reformulación de técnicas tradicionales); Tecnología 4.0 (soluciones enfocadas en la automatización, datos en tiempo real e interconectividad) y Revalorización de la Identidad Cultural.

Así llegó la marca «Lombrimundo» a esta pulseada por los votos de la gente, en la que hay tiempo para votar hasta este jueves. En diálogo con el equipo de «Pará un poco», Ema contó que su elección de vida ya la vincula hace tiempo al cuidado del medio ambiente y a la economía social, por eso, los que ya la conocen le traen sus desechos orgánicos, sus recortes de césped, por ejemplo, y cooperan con ellos en el reciclado. «A veces pasa que los nenes me juntan botellitas y yo a cambio les doy sustrato, tierra para las plantas, abono para las mamás», reconoció esta vecina.

Integrante de la red de productores y emprendedores de la Feria local «Cultivar«, Ema se mostró contenta por haberse encontrado con varios de sus compañeros en este certamen, porque eso habla del intenso movimiento que posee la temática en Roca. A su entender, el futuro les muestra un horizonte promisorio, porque ven en cada encuentro la llegada de nuevas personas que buscan aprender y empezar a plantar en sus hogares.

Según opinó, esto es gracias al empeño de quienes difunden estas alternativas, como también al apoyo de los gobiernos que respaldan con políticas públicas. «Muchos están buscando volcarse a lo saludable y esto ha generado una especie de imán, donde la gente ya sabe los puntos de encuentro, donde las personas empiezan a sumarse, a interesarse«, agregó.

Convencida de que es el mejor camino para esta zona productiva, invitó a quienes estén interesados en comenzar a aplicarlo, de forma consiente, a que definan «lo que quieren y lo que no, para luego avanzar al paso siguiente, que es conectarse». «Busquen a quién recurrir, busquen saber quién está en lo mismo. Estamos todos dispuestos a ayudar, a dar una mano, para cultivar, transmitir, mostrar los productos. También estamos con el tema de las semillas, muchos en la ciudad nos piden asesoramiento, incluso si no tienen patio, para cultivar en macetas, así como también hacer envasados, escabeches, dulces, para que quede un legado y que esto no se pierda en el tiempo», expresó.

Lombrimundo, para darle una mano al planeta | Cuándo y dónde votar

Este jueves 20 es el último día para votar. Quienes lo hagan, participan por un viaje a Las Grutas para cuatro personas. Para sumarse es necesario ingresar al siguiente link:

https://www.generalroca.gob.ar:901/encEmprendedores2025/

Buscá a este proyecto en redes: Lombrimundo Ema Garcia