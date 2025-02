¿Por qué los autos sin patente complican el cobro de estacionamiento en Neuquén?

En todo el país hay falta de entrega de patentes de vehículos, lo que hace que en algunos casos se tenga una cédula provisoria y en otros casos que no tengan dominio. Neuquén no es la excepción de esta escases en la emisión de las chapas. Daniel Albi, gerente del Sistema Automatizado de Estacionamiento Medido (SAEM) de la ciudad explicó cómo se trabaja desde la empresa en ambos casos, y las limitaciones que tienen en el cobro en los que no cuentan con alguna identificación.

Escuchá a Daniel Albi, en RADIO RÍO NEGRO:

«Es una situación anómala. Se da por una situación que nada tiene que ver con el usuario, sino porque hay demoras en entrega de chapas. Las patentes provisorias que se emiten a través del registro y se registran en la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, es por un tiempo hasta tanto reciban la chapas definitivas», señaló Albi.

Autos sin patente: las dificultades en el cobro de estacionamiento en Neuquén

Explicó que cuando el cuerpo de inspectores de SAEM se «topa con un auto que tiene una patente provisoria, se verifica si está pagando, se carga la patente provisoria al sistema. Si vemos que no está pagando se carga el dominio final que está normalmente registrado en los vidrios».

Marcó que esta medida se toma para «colocar en situación de igualdad a los que tienen la patente definitivas con aquellos que tienen la provisoria».

En diálogo con Vos en Verano indicó que un vehículo 0KM «cuando sale de la concesionaria debe salir con la autorización del Estado para circular, con lo cual si no tiene la chapa, debería tener la patente provisoria».

Marcó que si encuentran un auto que tampoco tiene el dominio grabado en los vidrios «no hay mucho que hacer», ya que es como «con la patente borroneada, son situaciones particulares». Por lo que antes casos, desde SAEM marcaron que están imposibilitados en el cobro y en la sanción.

Estacionamiento medido en Neuquén: dos aumentos al año

Explicó que el cuadro tarifario se verifica dos veces al año. La próxima actualización será en mayo. «Se toma el porcentaje de la movilidad del convenio colectivo 1307/75 de comercio y en función a la movilidad semestral que es del 30 de abril al 31 de octubre, y del 1 de noviembre al 30 de noviembre, es de donde se actualiza».

También, adelantó que el próximo feriado por Carnaval del 3 y 4 de marzo no se cobrará estacionamiento medido en la ciudad.

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).