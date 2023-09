Los casos de cáncer aumentaron un 80% en menores de 50 años en tres décadas: qué hay detrás del incremento

Algunos tipos de cánceres, como el de próstata o de colon, fueron considerados durante mucho tiempo enfermedades limitadas a la tercera edad. Sin embargo, en los últimos años este preconcepto debió cambiar y adaptarse a un nuevo contexto: la aparición de cáncer en personas cada vez más jóvenes. Así lo confirma una nueva investigación que encontró que el número de menores de 50 años en todo el mundo a los que se les diagnostica alguna de este conjunto de afecciones aumentó casi un 80 % en 30 años.

El estudio, publicado en BMJ Oncology, “cambia la creencia popular sobre los tipos de cáncer que suelen afectar a los menores de 50 años», afirmó la revista científica. Los casos mundiales de cáncer de aparición temprana ―diagnosticado en personas menores de 50 años― aumentaron de 1,82 millones en 1990 a 3,26 millones en 2019, mientras que las muertes por la enfermedad de adultos de 40 y tantos años crecieron un 27 % en tres décadas . Es decir, más de un millón de personas mueren cada año por esta causa antes de la quinta década de vida.

Otros de los hallazgos del estudio es que el cáncer de mama representó el mayor número de casos (13,7) y muertes asociadas (3,5) por cada 100.000 habitantes. Después de este, el mayor número de muertes estuvo relacionado con los de tráquea, pulmón, estómago e intestino. Los aumentos más pronunciados en los fallecimientos se produjeron entre personas con cáncer de riñón u ovario. En el otro extremo, los casos de cáncer de hígado antes de los 50 años disminuyeron aproximadamente un 2,88 % al año.

Respecto a la geografía de los incrementos, las tasas más altas de cánceres de aparición temprana en 2019 se registraron en América del Norte, Oceanía y Europa occidental, mientras que las tasas de mortalidad más altas entre los menores de 50 años se encontraron en Oceanía, Europa oriental y Asia central. Además, en los países de ingresos bajos y medios el cáncer de aparición temprana tuvo un impacto mucho mayor en las mujeres que en los hombres.

De acuerdo a las tendencias calculadas en los últimos 30 años, los autores del estudio estimaron que el número global de nuevos casos de cáncer de aparición temprana y muertes asociadas aumentará en otro 31 % y 21 % respectivamente para 2030, siendo las personas de 40 años las que corren mayor riesgo, informó The Guardian.

¿Aumentaron los casos o se detectan más?

En respuesta a esta pregunta recurrente frente a estudios de este tipo, el oncólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Cancerología Dario Niewiadomski explicó a Infobae que “es verdad que se detectan tumores a más temprana edad. Pero existen distintas causas que contribuyen a una mayor incidencia tumoral en personas menores de 50 años”. Sumados a la genética, otros factores que explican el aumento son: incremento de la expectativa de vida; aumento de la población en la Tierra; y una mayor conciencia de la población de la necesidad de realizarse controles médicos.

¿Qué es lo nuevo del estudio?

Otras investigaciones previas ya informaron sobre una mayor incidencia de cáncer en adultos menores de 50 años en varias partes del mundo. Pero este estudio, dirigido por la Universidad de Edimburgo en Escocia y la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang en Hangzhou, China, es pionero en medir el problema a escala global, ya que los anteriores se centraron en las diferencias regionales y nacionales.

Para obtener los resultados, los científicos analizaron datos de 204 países, 29 tipos de cánceres para personas de entre 14 y 49 años. Para ello, se basaron en los datos del estudio Global Burden of Disease Study de 2019.

¿Cuáles son las razones del aumento de los casos de cáncer?

Es probable que los factores genéticos influyan en gran manera, señalaron los investigadores. No obstante, las dietas ricas en carnes rojas y en sal y bajas en frutas y lácteos, junto con el consumo de alcohol, el tabaco, la inactividad física, el exceso de peso y los niveles altos de azúcar en sangre son los principales factores que subyacen al incremento, añadieron.

Por otro lado, como señaló el profesor Stephen Duffy del Centro de Prevención, Detección y Diagnóstico de la Universidad Queen Mary de Londres al Financial Times, en el caso del cáncer de hígado, un gran número es causado ​​por el virus de la hepatitis B, para el cual existe una vacuna eficaz.

¿Qué significan estos hallazgos para nosotros hoy?

La doctora Claire Knight del Cancer Research UK dijo a The Guardian que aún no estaba claro qué estaba impulsando la tendencia, por lo que pidió precaución. «Por alarmante que pueda parecer, el cáncer es principalmente una enfermedad de personas mayores y la mayoría de los nuevos casos de cáncer en todo el mundo se diagnostican en personas de 50 años o más», dijo y agregó: “Necesitamos más investigaciones para examinar las causas del cáncer de aparición temprana para tipos de cáncer específicos. Pero si las personas están preocupadas por su riesgo de cáncer, hay muchas maneras de ayudar a reducirlo, como no fumar, mantener una dieta equilibrada, hacer mucho ejercicio y protegerse del sol».

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN