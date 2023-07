Los dulces de Aurelia se preparan en el corazón de Choele Choel

Por Victoria Rodriguez Rey (@victoriarodriguezrey)

Aurelia Galván es jubilada. Tiene setenta y cuatro años. Nació en un paraje llamado Naupa Huen, a unos quinientos kilómetros de Choele Choel al sur. Aurelia trabajó toda su vida, desde los 10 años que lo hace, y siempre supo que no iba a dejar de trabajar. “Empecé a hacer algo cuando me jubilé, porque no quería estar jubilada y sin hacer nada. Acostumbrada a tener un horario de siete horas fuera de la casa trabajando, encontraba que estaba vacía. Entonces, dije, me voy a poner a hacer dulce”, asegura Aurelia que hoy continúa elaborando dulces de manera artesanal.

Con la riqueza productiva y diversa de esa zona de Valle Medio, doña Galván cocina peras, manzanas, duraznos, membrillos y toda la fruta de calidad que sea producida a nivel local para mantener los lotes de dulces Los Abuelos. La experimentada productora comparte algunos secretos de su elaboración: “La materia prima es de la finca donde yo vivo. Una de las ideas que mantengo es que no cocino con fruta de descarte, lo hago con fruta buena. La manzana tiene que ser buena, estar a punto, el durazno también, la pera no tiene que estar muy madura. Son cosas que uno va aprendiendo a medida que las va haciendo, investigando y probando”.

Cada preparación es totalmente artesanal.



Aurelia elabora en soledad, a veces le pide colaboración a su marido para pelar y cortar la fruta. Luego ella se encarga de agregar la cantidad justa de azúcar, de mantener el fuego y de la convivencia con el tiempo. Su fábrica y centro de distribución es la cocina familiar, en su casa, con la cocina a leña que tiene desde que se casó hace más de cincuenta años. También comercializa los días domingos en la feria de Choele Choel.

“¿Y quién me enseñó a elaborar los dulces? Nadie, aprendí sola. Yo me crié sola, me crié trabajando desde los diez años. Investigando, leyendo, haciendo, probando y así fui elaborando las conservas. Nadie me enseñó, lo aprendí”, recuerda.

Las conservas también tienen el toque de Aurelia.



Los dulces Los Abuelos ya son un souvenir, un regalo, una compra obligada para quienes visitan la región. A base de frutas de calidad, azúcar, tiempo y dedicación, esas conservas se encargan de transportar las características de una isla que convive entre lo urbano y la ruralidad. A Aurelia Galván lo que más le gusta de Valle Medio es la gente y la tranquilidad. “Acá en Choele la gente es muy sana, todavía estamos en un lugar muy acogedor. La gente me compra en la feria. Por ahí compran cuando vienen familiares a visitarlos y ya me piden el teléfono y me encargan, ¿me preparaste el pedido?”.

Por este tiempo, Aurelia se encuentra armando los encargos y también descansando un poco del ritmo que demandó el verano productivo. En cada dulce Aurelia va etiquetando el tiempo, los recuerdos, las riquezas que son los motivos para emprender un nuevo ciclo.

Contacto:

298 464-4599