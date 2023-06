Los Fabulosos Cadillacs rompieron un récord en México: más de 300.000 personas en El Zócalo 

Los Fabulosos Cadillacs hicieron historia este fin de semana. El grupo que lideran Vicentico y Sr. Flavio tocó el sábado en El Zócalo, la plaza principal de México DF, y convocó a más de 300.000 personas, el límite máximo de su capacidad. De esta manera, superaron el récord de asistencia que tenían otros artistas en el lugar, como Rosalía y Grupo Firme.

El show empezó cerca de las 20:30 y durante casi dos horas el público mexicano no paró de corear y bailar sus mejores hits. El primer tema que sonó fue Cadillacs y para los bises dejaron a Mi novia se cayó en un pozo ciego, Vasos vacíos y Yo no me sentaría en tu mesa. En el medio del concierto también sonaron los éxitos Calaveras y diablitos, Siguiendo la luna, Carnaval toda la vida y El matador.

Los Cadillacs vienen de una exitosa gira que los llevó a tocar en escenarios de México, Chile, Costa Rica, Puerto Rico y Uruguay. En abril de este año, además, hicieron dos fechas en el Coachella, el famoso festival californiano. La banda fue la única argentina en esta edición y la segunda en su historia, después de Las Ligas Menores que tocaron en 2017.

La banda está celebrando sus más de 35 años de historia y las tres décadas de Matador. Hace apenas días, se presentaron en el Movistar Arena con dos fechas agotadas tras cinco años sin tocar en Buenos Aires y también fueron los elegidos para abrir la gala de los Premios Gardel. Ahora, el grupo se prepara para seguir recorriendo el mundo con fechas en México, Chile, España y Estados Unidos.

