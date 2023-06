“No podrás“: el cover de Santiago Motorizado que enamoró en las redes 

El domingo 28 de mayo Mex Urtizberea compartió en sus plataformas el nuevo capítulo de ¡FA!, un programa que produce en su propia casa. El ciclo reúne a artistas y personalidades de distintas disciplinas para conversar sobre un tema en particular en el comedor y luego los músicos invitados crean una mega banda que cierra la noche con canciones en el patio.

En el reciente episodio, el tema a conversar fue “internet“, y entre los invitados estuvieron Santiago Motorizado, Gabriel Rolón, Paulina Cocina, Julio Leiva, Lito Vitale, Luquita Rodríguez y Natalie Pérez, entre otros. Pero el momento que se volvió más viral en las redes durante esta semana, fue cuando el cantante de El Mató a un Policía Motorizado interpretó en el cierre No podrás, el éxito de Cristian Castro.

En la banda momentánea que se formó en el patio, acompañaron al cantante Hernán Segret en dirección musical y bajo, Paco Leiva en guitarra, Lulo Isod en batería, Leonel de Francisco en trompeta, y Lito Vitale y Mex Urtizberea en teclados. La escena no podía fallar: el líder de El Mató canta increíble y estaba acompañado por un grupo de músicos estelar.

Desde el domingo, el video de No podrás -que está disponible completo en el canal de Youtube de ¡FA!– se compartió infinitas veces en las redes sociales y muchos simplemente no podíamos dejar de darle play. La primera explicación de este encanto es el mix de ver a un artista de indie-rock que suele tener un perfil bastante bajo, hacer una canción melódica y romántica a este nivel. Pero, por otro lado, hay algo en su interpretación que se volvió magnética y que no se puede terminar de explicar, como tantas otras cosas en el arte.

Entre otras inolvidables versiones que sonaron en este capítulo, estuvo el joven BM haciendo M.A (Mejores amigos) (este hit que dice “Te estás portando mal, serás castigada“) con una versión reggae del éxito del momento. Y también sonaron éxitos del rock nacional: Natalie Pérez interpretó Mary Poppins y el deshollinador y Pablo Granados hizo Promesas sobre el bidet. En la mesa sobre internet, también participaron Julieta Schulkin, Jorge Pinarello, Pato Smink, Rep, Nina León, Juariu, Damián Kuc y Diego Golombek.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.