Los lagos fueron el refugio para el intenso calor que se vivió en Bariloche

Emilia (7) y sus hermanos Perseo (8) y Francesca (10) estaban fascinados por el tamaño del lago Nahuel Huapi. Asombrados. Recién se habían zambullido en las aguas cristalinas de ese enorme espejo de agua para refrescarse. Los niños sonreían. Su madre, Daniela Fernández, los observaba a pocos metros, en la playa. No eran los únicos. Miles de turistas y residentes buscaron ayer alivio en los lagos que rodean esta ciudad en una jornada calurosa, donde el termómetro llegó a los 33 grados.



El movimiento vehicular fue intenso durante todo la jornada en las avenidas y rutas que conducen a las playas ubicadas en las afueras de la ciudad. Los colectivos del servicio de transporte urbano de pasajeros pasaban colmados de personas.

También, las situadas en el área urbana estaban colmadas. Numerosos turistas habían optado por disfrutar la tarde en los espacios emplazados en los alrededores de la zona del Puerto, en las cercanías del Centro Cívico. La playa Centenario también estaba con una nutrida afluencia.

A las 16, una multitud había llegado a Playa Bonita, ubicada a la altura del kilómetro 7 de la avenida Bustillo. Los visitantes que arribaban a ese lugar buscaban donde instalarse con sus cosas en el poco espacio libre que quedaba.

Cientos de personas estaban en el agua, mientras decenas de kayakistas se desplazaban de un sector a otro del lago.

El agua cristalina del lago Nahuel Huapi sirvió para refrescarse este jueves de intenso calor. (foto Alfredo Leiva)

Daniela contó a Diario RÍO NEGRO que es la primera vez que visita Bariloche con sus hijos. Y estaban felices. Habían llegado caminando a la playa porque el alojamiento donde se hospedan quedaba a pocas cuadras. A Emilia lo que más le gustó de la ciudad es el lago Nahuel Huapi. También, a Perseo. En cambio, Francesca quedó deslumbrada con el Centro Cívico.

El clima era un alivio. En Cinco Saltos, donde la familia vive, el calor es insoportable por estos días. “Esta temperatura acá no me molesta”, afirmó Daniela. Mientras, los residentes, acostumbrados a veranos menos cálidos, padecían los rayos del sol. Daniela dijo que los precios de la comida y del alojamiento “no me parecieron una locura”.

Daniela Fernández disfrutaba con sus hijos de una jornada de plaza. (foto Alfredo Leiva)

Los precios



A pocos metros, Rosana Ricchioni y su esposo, Jesús López, disfrutaban del calor. La pareja de jubilados había llegado el viernes a esta ciudad, procedentes de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Tomaban unos mates y Rosana no podía creer lo cristalina que es el agua del Nahuel Huapi. Tampoco, que no había insectos molestando.

En su primera visita a la ciudad, todo le parecía hermoso. Jesús ya conocía. “La comida es más cara”, apuntaron al comparar precios con Santa Fe. Pero el valor del alojamiento era correcto. “Como jubilados nos limitamos en los gastos”, dijeron. De todos modos, había hecho varias excursiones. También, caminatas. “El entorno natural es increíble”, destacó Rosana.

La tarde avanzaban y pocos abandonaban la playa. Al contrario, era incesante la circulación de personas y de vehículos que desbordaban las banquinas.

Los vendedores ambulantes ofrecían desde helados, frutas y sándwiches. También, alguna bebida helada. Otros intentaban calmar la sed con mates. Era numerosa la presencia de turistas extranjeros, que caminaban en grupos bajo los rayos del sol.

El panorama era muy parecido en la playa de Villa Los Coihues y en las costas frente al barrio privado Arelauquen.

El movimiento de turistas y residentes en las playas que Bariloche tiene fue incesante este jueves caluroso. (foto Alfredo Leiva)

Un destino cercano



Román Pino había llegado hace unas horas a la ciudad desde Neuquén capital. Abrazaba a su pequeña hija, Guadalupe, que había tenido su primera experiencia con el agua del Nahuel Huapi. Su pareja, Valeria, estaba bajo una sombrilla con los pies en el agua refrescante. Valeria no se imaginaba un momento mejor. Dijo que en Neuquén capital es poco probable vivir una experiencia como esa.

“Elegimos Bariloche por la variedad de actividades que se pueden hacer”, explicó la pareja. Alquilaron una cabaña y les pareció un precio razonable.

“Como tenemos la beba necesitamos quedarnos en un lugar donde podamos cocinar”, indicó la pareja. Román relató que estuvo en Bariloche hace dos años. Y volvieron a elegir este destino por su belleza natural y por la cercanía con Neuquén capital.

Román Pino y su pareja, Valeria, estaban encantados, junto a su hija Guadalupe, con la temperatura del lago. (foto Alfredo Leiva)

Los datos de la ocupación hotelera

La ciudad vive una temporada de verano buena. El secretario de Turismo municipal, Eric Guzmán, dijo ayer que la ocupación hotelera llegó al 78%, entre el 19 y el 25 de enero último. Indicó que estuvo un punto por debajo de la ocupación que se registró en el mismo período del año pasado.

Explicó que hubo una mayor ocupación de los hostels, albergues y hospedajes ubicados en la zona centro. Comentó que el 70% de los turistas que visitaron la ciudad fueron argentinos, el 18 % de los países limítrofes y el 12 % del resto del mundo.

El consumo de agua se disparó

El consumo de agua potable se disparó este jueves por las altas temperaturas. El gerente de Aguas Rionegrinas (ARSA), Javier Iud, dijo que todos los bombeos que abastecen la ciudad estaban funcionando al límite. Hoy, distribuyeron el máximo posible que es de 90 millones de litros de agua en la ciudad.

“Desde ayer (por el miércoles) a las 17, llevamos 25 horas con las 5 bombas de la toma del lago Nahuel Huapi”, afirmó. Afirmó que es un récord “desde que empezamos esta operación lo máximo fueron 18 horas día”.

Dijo que tuvieron este jueves 6 reclamos del barrio Reina Mora, 3 del barrio Frutillar Alto, 3 de Dos Valles y problemas en las 26 hectáreas. “Los datos de 0800 es una muestra obviamente hay gente que no llama, o se satura la línea pero nos indica donde estamos parados”, señaló Iud. “A las 21 hs del 5 de enero a las 21 hs tuvimos 80 reclamos ingresados de falta de agua”, recordó.

Explicó que probablemente en algunas zonas de la ciudad habrá baja presión “porque no le ganamos al consumo y a la noche (los tanques de reserva) empieza a recuperar cuando la gente se va a dormir”.

Los espejos de agua fueron el lugar elegido este jueves para paliar la ola de calor en Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

Aseguró que hasta las 16 había agua en “todo Bariloche, salvo las 26 hectáreas que la presión bajó un rato antes”.

“Cada bomba del lago Nahuel Huapi bombea a la toma de Pioneros 600.000 litros por hora. Es decir que en 24 horas las 5 maquinas producen 72 millones de litros, a razón de 3 millones por hora”, sostuvo Iud.

“Los otros 18 millones surgen de la toma ubicada en el Pilar que es Ñireco, que hoy está a un 33% de su capacidad por la bajante”, indicó.

Dijo que en el sector de Manantiales “que es donde estamos trabajando hoy, de ahi mandamos agua al tanque de Fagnano. Y nosotros armamos una línea independiente para zona este, que ya tiene una perforación que aporta y le vamos a meter dos más que es lo que se hará estos días. Y pequeñas captaciones como Lago Gutierrez etc”.



