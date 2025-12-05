Cortés designa nuevo secretario de Turismo a pocos días del inicio de la temporada de verano en Bariloche

Bariloche se prepara para una nueva temporada de turismo con grandes expectativas. (foto de archivo)

Cuando faltan pocos días para el inicio de la temporada de verano 2026, el intendente de Bariloche, Walter Cortés, resolvió designar a Eric Orlando Guzmán al frente de la Secretaría de Turismo municipal por la licencia médica del titular de ese organismo, Sergio Herrero.

Cortés tomó esa decisión en una resolución que dictó este jueves por una ausencia obligada. “Considerando que el Secretario de Turismo Sergio Andrés Herrero se ausentará de la ciudad desde el 3 de diciembre de 2025 por motivos de salud, conforme certificado médico”, dice la resolución.

Además, en ese documento recuerda que en la Resolución 2912-I-2025 “se establece el Sistema de Subrogancia Automática de Funcionarios del Departamento Ejecutivo” y “que se debe designar al funcionario que quedará a cargo de la Secretaría de Turismo, mientras dure la ausencia del titular, recayendo tal responsabilidad en Eric Orlando Guzmán”.

Por eso, Cortés autorizó la ausencia de Herrero desde este miércoles último por motivos de salud. Y resolvió dejar a cargo a Guzmán, quien se desempeñaba como director general de Relaciones Institucionales.

El secretario de Turismo municipal, Sergio Herrero, deja el cargo por una licencia médica. (foto de archivo)

Un asunto de salud

El reemplazante, según la resolución del intendente, asume “todas las obligaciones y en ejercicio de todas las facultades inherentes al cargo del Secretario de Turismo”.

Herrero explicó a Diario RIO NEGRO que lo tienen que operar y que el miércoles próximo le informarán la fecha de la cirugía por un problema grave que padece en una rodilla que le dificulta la movilidad. “Tengo una rodilla que dijo basta, ya la venia postergando desde hace unos días que estoy con esto”, explicó Herrero.

Bariloche espera una temporada estival con mucha actividad y miles de turistas, que demandarán servicios que pondrán -una vez más- a prueba a los prestadores turísticos y, sobre todo, a la Secretaría de Turismo de la municipalidad.