Los obispados de Río Negro adhieren a la marcha de las universidades: “Tenemos que resistir”

Las diócesis de Alto Valle, Bariloche y Viedma, de la Iglesia Católica, a través de sus pastorales sociales adhirieron a las marchas por las universidades públicas y advirtieron el riesgo: “Tenemos que resistir cualquier medida que tienda a vulnerar la garantía de acceso a la educación gratuita y de calidad”.

“Rechazamos el ajuste que se lleva adelante en el sistema universitario -y en la educación en general- ya que es imposible que éste funcione con el mismo o menor presupuesto que el del año pasado. Entendemos que esto corresponde a un plan que busca impedir el acceso de los sectores populares a los estudios superiores”, expresaron en un pronunciamiento público y conjunto los equipos de Pastoral Social de las tres diócesis de la provincia de Río Negro.

Manifestaron la preocupación el riesgo en el sistema educativo, científico y tecnológico, necesarios para “el desarrollo de una sociedad inclusiva y solidaria”.

También hicieron referencia al Papa Francisco al aludir a que si bien hay sectores que no necesitan un Estado activo para mejorar sus condiciones de vida, “evidentemente no cabe la misma regla para una persona con discapacidad, para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre, para alguien que creció con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades. Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos, y la fraternidad será una expresión romántica más”.

Las tres diócesis convocaron a toda la comunidad a sumarse al reclamo en defensa de la educación superior y de mantener la obligatoriedad del nivel primario y secundario, e instaron a las autoridades a que “garanticen los derechos de todos los ciudadanos”.

El pronunciamiento culmina con una ratificación de defensa a la universidad pública y de una educación democrática para el pueblo. “La educación es un derecho, no un privilegio”, enfatizaron los referentes de Alto Valle, Viedma y Bariloche.

En Río Negro habrá este martes movilizaciones en las principales ciudades con sedes universitarias, entre ellas Bariloche, Roca, Viedma, Cipolletti, San Antonio, Allen, Regina.