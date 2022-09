Los «Pajareritos» salieron de excursión para un avistaje inolvidable

Luego de dos años de reuniones por zoom para intercambiar fotos y capacitarse sobre el mundo de las aves, 40 chicos de Sudamérica y sus guías se juntaron en Misiones y disfrutaron de sus primeros avistajes como grupo.

Durante seis días, del 22 al 27 de agosto, madrugaron para recorrer selvas, lagunas y esteros con sus cámaras, binoculares y libretas. Documentaron todo sobre especies y cantos que nunca vieron ni escucharon en sus lugares de origen.

“Compartir esta pasión de observar las aves no tiene precio. Esperamos todo un año para este evento, dejamos las salas de zoom. Conocer a quienes solo veía por pantallas es algo inolvidable”, explicó Franco Huala, un chico de Junín de los Andes que fue parte del Mega Encuentro de Pajareritos Argentinos y de América.

Con o sin cámara, con fotos o tomando datos,

las pajareritas disfrutaron de las salidas en grupo.

“Faltan palabras para describir todo lo vivido durante una semana, pero voy a tirar algunas: emoción, abrazos, risas, encuentro, pasión, conocimiento, enseñanza, amistad, aprender …”, resumió Cecilia de Larminat, la impulsora neuquina de la red Pajareritos.

A través de esa plataforma se nuclearon los chicos de argentina (siete de Neuquén, dos de Río Negro) y otros de Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay.

Conciencia ambiental

El mayor aporte de esta red es generar conciencia en las generaciones futuras por el respeto de la naturaleza, para disfrutar de ella sin agredirla.

“Son chicos que estudian y se motivan con todo lo que aprenden del medio ambiente , creemos que serán los que mejor lo cuiden en un futuro, más allá del lugar en el que les toque vivir y la profesión que tengan”, indicó Larminat.

Pajareritos es una oportunidad para que los chicos suelten la Play y el celu. Al mirar afuera, aprenden a admirar la naturaleza que tienen». Cecilia de Larminat

Nicolás Haneck es el papá de Paula y Cecilia, dos pajareritas neuquinas. Las acompañó al encuentro y ya de regreso, continua asombrado con lo que vivió en Candelaria, Misiones. “Ver a chicos de diferentes lugares hablando un mismo idioma, buscando pájaros y citándolos con sus nombres científicos, es algo muy fuerte. Se levantaban a las 5 de la mañana para las excursiones. A la noche seguían en busca de los búhos y más tarde a jugar a la mancha…Ni en todo el año de la escuela logramos verlas así de enchufadas”, reseñó.

Todos los participantes

Fueron parte del Mega Encuentro Épico de Pajareritos Argentinos y de América: un pajererito de Colombia, otro de Paraguay, dos de Chile, tres de Tierra del Fuego, dos de Río Negro, siete de Neuquén, uno de Córdoba, diez de Buenos Aires,uno de Salta, dos de Formosa, dos de Entre Ríos, uno de Misiones y uno de Corrientes.

Los interesados en sumarse a la red gratutita de Pajareritos deben escribir al e-mail: info@pajareritos.com.ar o contactarse desde su cuenta de Instagram con @pajareritos.argentinos

“¡Tengo un lifer!, ¡metí un lifer!”

Harrison de Colombia, Fabricio de Formosa y Paula de Junín de los Andes, durante un alto en el sendero.

La frase la tiran con entusiasmo los pajareritos, pero los grandes que no saben de qué se trata piden una explicación.

Lifer viene del inglés life (vida), pero su traducción es algo así como “atrapar para siempre”.

Para los observadores de aves, lifer es encontrar o fotografiar una especie nueva.

Paula es de Junín de los Andes y contó que logró muchos lifer en Misiones: yetapá, yabirú, golondrina ceja blanca, carpintero cuello canela, bailarín azul, yacutoro, y muchos más.

Un yacutoro, captado por las cámaras de los chicos

Los testimonios

Nazareno Yunes Del Carlo (pajarerito de Salta): “Es muy difícil resumir lo que fue el encuentro en Misiones. Tantos momentos hermosos, risas, aves hermosas, tantas amistades. Me costó creer que los estaba viendo a todos en persona, luego de tanto tiempo de conexión puramente virtual. Es una sensación inexplicable. ¡Parecía que nos conociéramos de toda la vida!

En este viaje cumplí sueños. Conocer Iberá, observar aves nocturnas en Misiones y conocer a todos los pajareritos. ¡Espero que se repita!

Paula Haneck (pajarerita de Junín de los Andes): “Conocí a chicos de distintos lugares, de países vecinos. Algunos saben muchos porque son muy fanáticos y solo con escuchar un canto te reconocen al pajaro al toque. Nos levantabamos muy temprano y nos llevaban a alguna reserva o a lugares con distintos ambientes, lagunas o selvas. Los guías siempre se preocuparon porque todos pudieramos llegar a ver los pajaritos».

Mora Cangialosi Saettone (pajarerita de Chascomús): «Me encantó el MEEPAA, no solo por los aprendizajes y conocimientos que recibí, sino por conocer a chicos que comparten mis mismos intereses. Me sentí feliz y lo que más me emociona es todos los desafíos que tenemos por delante, sabiendo que con esta red lo haremos posible. Gracias a los coordinadores, por hacernos posible esta experiencia».



Nicolás Haneck (papá de Laura y Cecilia, pajareritas de Junín de los Andes): “Fue atrapante ver a todos los chicos entusiasmados, hablando su mismo idioma. Apenas llegamos a Misiones salimos dar una vuelta por un parque y enseguida los chicos empezaron a tirar fotos. Citaban las especies con nombres científicos. Con mi pareja nos asombramos por lo avanzado que están en el tema. Cada día de la semana los llevaban a la excursion a las 6 de la mañana y a las 5 ya estaban en el patio reunidos, algo que no logramos todo el año con la escuela. Después, al regreso, se quedaban hasta las 2 de la mañana jugando a la mancha. Estos chicos son como pequeños conservacionistas, para lo que decidan ser el día de mañana, ya llevan la semillita de cuidar la naturaleza”.