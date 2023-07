Las Grutas y la condena al complejo por el rottweiler: comerciantes quieren reunirse con Turismo

“Esto no puede volver a pasar. Los perros callejeros o de dueños irresponsables se nos pueden meter como si nada. Y si hay un accidente como el que ocurrió, nosotros seremos los obligados a responder. Los propietarios de lugares de alquiler turístico estamos desprotegidos”.

Con estas palabras Walter Sequeira, el titular de la cámara de comercio de Las Grutas– que también preside la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN)- se refirió al fallo que se hizo público ayer, en el que la Justicia instó a los titulares del complejo turístico Marina Cero a resarcir económicamente a una familia cuyo hijito de 3 años fue mordido por un Rottweiler que estaba dentro del lugar, aunque se habría tratado de un can que ambulaba, ajeno al complejo.

“Obviamente cuándo algo así ocurre en tu propiedad debés asumir responsabilidades. Pero hay situaciones difíciles de manejar. Porque sin el control de la municipalidad el problema de los perros está creciendo verano a verano» se lamentó el comerciante.

«Ya existían muchas denuncias de ataques sufridos por turistas en las playas- continuó-pero ahora es más grave, porque es la primera vez que un episodio así se da dentro de una propiedad turística, con un animal que no era del lugar pero ingresó, porque estaba suelto como si nada, pese a ser, incluso, de una raza peligrosa” apuntó el hombre.

Para evitar que la situación se repita, Sequeira adelantó que solicitó una reunión urgente con el área de fiscalización turística. “Plantearemos la necesidad de abordar el tema” dijo.

“A veces, pese a resguardar los complejos para evitar intrusiones de perros callejeros, es imposible manejarlo. Porque (los canes) cada vez son más. Y estamos ante sitios en los que, en plena temporada de verano, la gente está entrando y saliendo de modo permanente” apuntó.

Agregó además que el tema de los perros en general está convirtiéndose en una variable conflictiva para los propietarios.

“Hoy la mayoría de los turistas quieren viajar con sus mascotas. Y los sitios terminan admitiéndolo, pero a veces incluso el pasajero no te avisa que la raza que se alojará con ellos es un Pitbull, o un Rottweiler, y se te aparece con un animal de ésos que representan un riesgo mayor» relató.

«Ése no habría sido el caso de lo que ocurrió en Marina Cero- prosiguió-pero explica por qué ahora es tanto el desborde de perros que se ve en vacaciones. Porque a los que ya están, se suman los que el turista trae” argumentó.

“Ya no se puede cerrar lo ojos a esta realidad. Veremos qué nos dicen desde fiscalización. Queremos que el tema se trate, y evitar que sigan ocurriendo desgracias como la que lamentamos hoy” aseguró.

Cabe recordar que el caso por el que la Justicia ahora obliga a privados a resarcir a una familia de Cipolletti ocurrió el verano último. Una pareja de turistas llegó al lugar y, mientras desempacaban, su hijito salió a jugar a un espacio común ubicado al aire libre y fue atacado por un Rottweiler.

Los padres advirtieron la agresión y pudieron salvar al pequeño de las fauces del animal, aunque el niño sufrió múltiples heridas por las que tuvo que ser intervenido.

La sentencia condenó al consorcio de copropietarios porque el ataque ocurrió en un espacio común del complejo. Y también a la administración por la omisión de los propios actos y/o medidas que debieron adoptar sus directivos, representantes y/o dependientes en el ejercicio de su función cuya inobservancia tuvo adecuada relación causal con los daños causados.

Los privados alegaron que el can no era del complejo, pero se constató que cualquier perro vagabundo podría haber ingresado, ya que esa parte carecía de cercos o alguna otra medida de seguridad. Y debido a eso se definió la sentencia. Aunque, todavía, el fallo no está en firme, porque quedó abierta la posibilidad de que el consorcio apele.