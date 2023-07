Lucía, la escritora que lucha y sueña con publicar su primer libro

«La noche me llamó tocó mi ventana, la encontró abierta: entró y avanzó Silenciosa y cautelosa, la noche llegó a mi cama y me despertó: me despertó con una suave caricia en la mejilla, suave, como la seda de un pañuelo, suave como la pluma de algún ave en pleno vuelo.

Lucía Coronel.