Madres de un jardín de Neuquén denunciaron a docentes por maltrato: «Solo queremos respuestas»

Madres del Jardín de Infantes N°25 de Neuquén, luego de presentar varias actas, denunciaron en la comisaría a dos docentes de la institución por maltrato hacia sus hijos, lo que desató un conflicto interno. Desde ATEN capital explicaron que no hay un malestar generalizado.

«Se habló como que nosotros fuimos a gritar y agredir, pero solamente nos reunimos para preguntarles a ellas el «por qué», manifestó una de las madres denunciantes.

Este domingo 10 y lunes 11 de noviembre, tres madres del Jardín de infantes N°25 Nepén, ubicado en el barrio Gregorio Álvarez, denunciaron a dos docentes en la comisaría N° 21, luego de que varios niños de una misma sala comentaran en repetidas veces situaciones de agresiones físicas y psicológicas por parte de ellas.

Después de presentar varias actas en la institución, desde ambas partes, el martes 12 de noviembre se concretó una reunión con el Consejo de Educación de Neuquén en donde se conversó sobre la situación y se presentaron posibles soluciones. Se decidió suspender las clases hasta regularizarla.

La referente e integrante de la Directiva de ATEN Capital, Priscila Otton Arenda, explicó: «evidentemente hay un malestar generalizado en algunas familias, no todas. Por parte del Consejo de Educación hay un descuido en relación a dar respuesta a determinados informes que se presentaron desde la institución. Según el jardín, las situaciones fueron atendidas y derivadas a ellos».

Diario RIO NEGRO consultó al Consejo de Educación Provincial sobre las denuncias, pero aún no hubo respuesta.

Madres de un jardín de Neuquén denunciaron a docentes por maltrato: testimonio de una de ellas

Según una de las madres denunciantes, desde junio presentaron actas en la institución sobre situaciones de maltrato alarmantes que relataban los mismos alumnos.

Añadió que una de las madres vio marcas en el cuerpo de su hijo que evidenciaban agresiones físicas. Él mismo le explicó que había sido una de las docentes. Desde ahí empezaron surgir varios testimonios que indicaban daños físicos y psicológicos, entre ellos gritos y «castigos», a varios de los estudiantes de la sala.

Tres madres realizaron la denuncia en la comisaría y solicitaron respuestas a la institución. «En un principio nos dijeron que ellas iban a seguir dando clases y que la solución que nos daban eran que podíamos presenciar las clases por un rato. Cuando hablamos con el Consejo nos dijeron que las iban a sacar del cargo para comenzar una investigación», destacó la madre denunciante.

Explicó que el afectado es un grupo proveniente de una de las salas de cinco. «Con ellas nunca pudimos hablar en particular. Nosotros preguntamos si las actas había habían sido derivadas desde el Consejo del Jardín pero dicen que a ellas no les llegó nada, no estaban enteradas de que había otras actas», señaló.

Agregó que en la reunión del martes 12 de noviembre participaron padres del Jardín N°65 y contaron que una de las docentes trabajaba ahí. Según la madre denunciante, se acercaron a comentar los testimonios de ellos y de sus hijos de salita de tres, agregando peso a la situación.

Enfatizó en la poca comunicación desde parte del Jardín: «siempre que queríamos hacer algo o realizar algún reclamo, era directo al jardín. Había que ir a hablar cara a cara y se armaba una reunión en alguna hora especial».

En relación a esto, dijo que las familias habían sido citados este miércoles 13 para charlar sobre lo que iba a suceder a continuación, pero cuando fueron al jardín estaba cerrado. «No nos avisaron que habían suspendido las clases y la reunión», explicó.

«Nos informaron que van a poner seños suplentes, pero los chicos no quieren ir al jardín. Agradecemos que el Consejo se ocupó y las haya suspendido, pero nosotros solicitamos una psicopedagoga para que hable con los chicos y los incentive a volver«, manifestó.

Resaltó que ellos están a 20 días de terminar las clases y empezar la primaria. «No estaría bueno que se lleven este recuerdo del jardín».

«Se habló como que nosotros queríamos ir a «lincharlas» o que habíamos ido a gritar con agresiones. Nosotros lo único que queremos es que los chicos terminen las clases en paz. Queremos que esto se trabaje y se hable. Nosotros queremos saber el por qué», subrayó la madre.

Madres de un jardín de Neuquén denunciaron a docentes por maltrato: respuesta de ATEN

La referente e integrante de la comisión directiva de ATEN Capital, Priscila Otton Arenda, manifestó su descontento con el procedimiento y respuesta de parte del Consejo ante estas situaciones.

«Desde estos lugares, no ha llegado ninguna respuesta para las familias que les pudiera brindar la calma necesaria, ante la duda de cualquier tipo de situación», explicó.

A su vez enfatizó que: «no se está atendiendo la preocupación de las familias, pero tampoco se está resguardando a las compañeras«.

Dijo que el procedimiento correcto sería que la institución tomara la situación y la preocupación de las madres, realizara un informe y lo elevara a la Supervisión de Nivel y ellos debieran investigar darle una devolución a las familias. «Esto lamentablemente no ocurrió», señaló.

En relación a esto resaltó que en la mayoría de las instituciones «las compañeras realizan toda la tarea de registrar, informar, denunciar cuando corresponde y sin embargo, desde la supervisión o dirección de nivel, nunca hay respuesta».

Añadió que entiende que al no obtener una, ante la duda de alguna otra situación, las familias se desbordan. «En este desborde entienden que su bronca o su preocupación, la pueden canalizar a través de la violencia y a través de los escraches, cosas que nosotros condenamos categóricamente», indicó.

Resaltó que «recién ayer, después de el segundo o tercer día de violencia, por parte de algunas familias del jardín, el Consejo y la Jefatura de Nivel, resolvieron suspender las clases por normativa.

Ante esto, Arenda dijo que las partes involucradas deben responder porque para eso tienen responsabilidad tanto a las familias como a las docentes. Explicó que hoy jueves 14, hay jornada institucional que afecta a todo el jardín, para abordar la situación.

«No se puede pensar en cómo resolver una situación así, en el medio de situaciones de violencia como la que están padeciendo las compañeras mientras ellas están trabajando», denunció la referente. Añadió que las autoridades no están asegurando la seguridad de las docentes, las infancias y de las familias.

Dijo: «Necesitamos que se comprenda la importancia de la suspensión de las actividades, no para esconderse, no para cerrar las instituciones, sino para juntarse a reflexionar respecto a lo que esta sucediendo y como se va a abordar en conjunto».

Explicó que las docentes están siendo agredidas y afectadas, pensando que no solamente de la sala, sino de toda la escuela. «Hay grandes perjudicadas que no son solo las docentes que pueden estar señaladas en alguna situación, sino además las infancias«.

Al igual que la madre denunciante evidenció la falta de comunicación de la institución. «En un par de horas, la relación que vienen teniendo tantas infancias con sus sueños, no puede cambiar».

«Quiero dejar de manifiesto que sería muy preocupante que mañana se retomaran las clases como si nada hubiese pasado«, enfatizó Arenda.