Madres que acompañan: “Mi hija abortó y yo respeté su decisión”

Ninguna mujer aborta sola. La clandestinidad no implica desamparo. Hay una red que sostiene y las madres acompañan.

“Fui un domingo, no me lo voy a olvidar nunca en mi vida, a la farmacia. Fui en bicicleta, compré un test. Le dije: “oriná”. Lo hicimos juntas y salió positivo. “No puede ser está equivocado”. Fui en bicicleta de vuelta, compré otro y volvió a dar positivo. Nos enojamos, son todos los sentimientos que vos te puedas imaginar. Enojarte, abrazarte, contenerte, querer estar sola, las dos, cada una por su lado, a mi no me ha sido fácil ser mamá”, cuenta Sofía.

Hoy tiene 45 años y dos hijas. Perdió un embarazo cuando era adolescente, productos de los golpes que recibía de su pareja. La violencia machista está impregnada en la biografía de las mujeres.

“Yo amo a mis hijas y soy una mamá presente en la vida de ellas, pero si la vida me hubiese dejado elegir yo no sé si elegiría ser mamá”, asegura.

-¿Vos le pudiste decir eso a ellas?

-“Siempre. Siempre les digo que no piensen que no las amo, he sido una mamá presente desde lo más mínimo para ellas y lo voy a seguir siendo. Y voy a ser una abuela presente. Porque me tocó, no porque yo lo elegí. Yo elijo ser responsable, elijo estar, elijo quedarme y elijo estar con las personas que amo, que son ellas. Tal vez no hubiese querido ser mamá en las condiciones que las tuve. Yo pasé hambre con mis hijas”, responde.

Sofía le preguntó a su hija si quería continuar con el embarazo. Ella dijo no. Y cuando una mujer dice no, es no. Afirma que le pidió perdón. “Yo le dije que no me tenía que pedir perdón, son cosas que pasan. A veces te cuidas y te quedas igual. Así como las mamás van a los hospitales, a las clínicas, a acompañar a sus hijas cuando van a ser mamás, también deberían acompañarlas cuando deciden no tenerlo”, explica.