Servicio a la comunidad: Edersa realizará cortes programados este viernes en Cipolletti, Las Grutas y El Cóndor
Los operativos incluirán mantenimiento, poda preventiva y recambio de estructuras, con impacto en los servicios de tres puntos estratégicos de Río Negro.
La distribuidora eléctrica Edersa informó que este viernes 12 de diciembre llevará adelante una serie de trabajos de modernización y mantenimiento en distintos puntos de Río Negro, lo que obligará a realizar cortes programados de energía en Cipolletti, Las Grutas y El Cóndor.
Las tareas incluirán renovación de estructuras de media tensión, mantenimiento de subestaciones transformadoras y extracción de árboles con riesgo de caída, labores clave para mejorar la calidad y previsibilidad del servicio eléctrico en la provincia.
A continuación, el detalle de los cortes por localidad:
Cipolletti
En Cipolletti, el corte programado se realizará entre las 8:30 y las 12:30, y afectará las siguientes zonas:
- Salones de eventos Zaita
- Finca La Nonina
- Fundación Alma Equina
- Taller Muñoz
- Predio Camioneros
- Kartódromo
- Campings municipales
- Predios de sindicatos
- Piletas de Isla Jordán
Además, durante los trabajos la circulación por Calle Julio D. Salto estará totalmente interrumpida, por lo que se solicita utilizar como alternativa el camino rural C10.
Las Grutas
En Las Grutas, el servicio eléctrico se interrumpirá entre las 7 y las 9 en el sector comprendido entre las calles:
- Calles entre Bariloche y Viedma
- Calles entre Allen y Conesa
- El Bolsón, entre Conesa y Adolfo Espinosa
- Shopping Puertas al Sol
- El Paseo
El Cóndor
El Cóndor los trabajos se desarrollarán de 8 a 10 y afectarán las siguentes zonas:
- Ruta 1, entre barrio El Cóndor y La Lobería
- Balneario La Lobería (en su totalidad)
- Loteo Altos del Faro
Desde Edersa solicitaron a los usuarios de cada zona tomar las medidas necesarias durante los horarios indicados, ya que estas tareas resultan indispensables para garantizar la mejora continua del sistema eléctrico.
Comentarios