Colecta por Catalina: la familia de la nena atropellada por un patrullero en Neuquén solicita la ayuda para afrontar gastos

La familia de Catalina Galceran, la niña de 9 años que fue atropellada por un patrullero en Neuquén, organizó una colecta solidaria para reunir fondos y afrontar gastos. Catalina continúa siendo asistida por salud debido a que fueron graves los daños que sufrió al ser embestida mientras andaba en bicicleta.

El hecho ocurrió días atrás, cuando la menor se desplazaba por el barrio Los Álamos y fue embestida por un móvil policial. Según relataron testigos y familiares, la camioneta circulaba a alta velocidad, lo que provocó un fuerte impacto que dejó a la nena gravemente herida.

Catalina fue asistida de inmediato y trasladada de urgencia a la capital neuquina, donde ingresó al hospital Castro Rendón, centro de alta complejidad de la provincia. Su estado de salud requiere cuidados permanentes y un seguimiento médico estricto.

La familia necesita ayuda y organizó una colecta

En medio de la angustia, los padres de Catalina iniciaron una colecta solidaria para afrontar los gastos que están atravesando durante estos días de internación y tratamiento.

En la imagen difundida por la familia se detalla la siguiente información para colaborar:

Alias: Catagalceran

Catagalceran CVU: 0000003100084084258553

0000003100084084258553 Nombre del titular: Esteban Roberto Galceran

La familia agradece cualquier aporte que pueda ayudar a afrontar esta difícil situación.

Vecinos, amigos comenzaron a compartir la campaña para amplificar el pedido solidario, mientras se aguarda información oficial sobre el avance de la investigación respecto al accionar del vehículo policial involucrado.