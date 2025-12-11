Colecta por Catalina: la familia de la nena atropellada por un patrullero en Neuquén solicita la ayuda para afrontar gastos
La familia de Catalina inició una colecta solidaria para afrontar los gastos que están atravesando durante estos días de internación y tratamiento.
La familia de Catalina Galceran, la niña de 9 años que fue atropellada por un patrullero en Neuquén, organizó una colecta solidaria para reunir fondos y afrontar gastos. Catalina continúa siendo asistida por salud debido a que fueron graves los daños que sufrió al ser embestida mientras andaba en bicicleta.
El hecho ocurrió días atrás, cuando la menor se desplazaba por el barrio Los Álamos y fue embestida por un móvil policial. Según relataron testigos y familiares, la camioneta circulaba a alta velocidad, lo que provocó un fuerte impacto que dejó a la nena gravemente herida.
Catalina fue asistida de inmediato y trasladada de urgencia a la capital neuquina, donde ingresó al hospital Castro Rendón, centro de alta complejidad de la provincia. Su estado de salud requiere cuidados permanentes y un seguimiento médico estricto.
La familia necesita ayuda y organizó una colecta
En medio de la angustia, los padres de Catalina iniciaron una colecta solidaria para afrontar los gastos que están atravesando durante estos días de internación y tratamiento.
En la imagen difundida por la familia se detalla la siguiente información para colaborar:
- Alias: Catagalceran
- CVU: 0000003100084084258553
- Nombre del titular: Esteban Roberto Galceran
La familia agradece cualquier aporte que pueda ayudar a afrontar esta difícil situación.
Vecinos, amigos comenzaron a compartir la campaña para amplificar el pedido solidario, mientras se aguarda información oficial sobre el avance de la investigación respecto al accionar del vehículo policial involucrado.
