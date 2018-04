Aborto: ya se negocian cambios para ganar el voto de los indecisos

Se cumplieron ya dos semanas del debate de la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados y las discusiones toman cada vez más temperatura: de las primeras audiencias divididas en bloques en las que los oradores a favor y en contra no se cruzaban, pero sí se mandaban mensajes, se llegó a un fuerte intercambio cara a cara entre expositores intercalados. Aunque faltan dos meses para llegar al recinto, ya hay negociaciones para convencer una buena cantidad de indecisos que podrían acompañar, si se contemplan ciertas salvedades, un proyecto que, saben, no pasa desapercibido en la ciudadanía. Mientras tanto, la Iglesia ya se involucra directamente en el debate y por primera vez llamó a los legisladores a no apoyar la iniciativa.

Las imágenes de una gran sala por momentos despoblada pueden generar confusión, pero el proceso legislativo sobre la despenalización del aborto es más que una foto. Respecto a las sillas vacías, el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (Pro), coordinador de las audiencias, ensayó en las últimas dos oportunidades una justificación: el Congreso sigue funcionando normalmente, en los mismos horarios otras comisiones tienen sus reuniones y lo mismo sucede con las bicamerales con el Senado. En cualquier caso, para los legisladores es evidente la respuesta social que genera el tema. Nunca faltan encuestas, que más allá de que indiquen más avales que rechazos, señalan en general escaso desinterés e, incluso menos, desconocimiento. No pasan inadvertidas las masivas demostraciones callejeras en una o en otra dirección. Y sin agotar el menú de indicadores, el mismo Congreso informa que tuvo récord histórico de streaming en sus canales para un trámite legislativo.

El trámite está en la etapa de exposiciones. Son reuniones informativas, en las que se sucedieron estas dos semanas juristas, médicos, expertos en bioética, representantes de “colectivos”, artistas y filósofos. Se ponen sobre la mesa argumentos perfectamente fundados, pero también declaraciones cargadas de consignas, de vuelo bajo. A favor y en contra de la despenalización. Fotos y videos de supuestos fetos abortados, imágenes de Hitler, acusaciones sobre un potencial holocausto de infantes y exhibición de bombachas. Con la decisión de circunscribir la última audiencia a especialistas de salud e intercalar los expositores, se empieza a exhibir un contrapunto más específico que permite a diputados sacarse dudas respecto de ciertos “mitos”.

Los punteos informales entre legisladores sobre adhesiones o rechazos a la despenalización dan cifras parecidas, que varían ligeramente según la visión de las fuentes, pero que en todo caso registran una disminución en los “indecisos” (arañan el medio centenar), que no están dispuestos aún a fijar su posición de manera pública. Algunos de ellos, dicen en el parlamento, se aproximan casi por primera vez a esta discusión. El debate, incomoda, obliga a reflexionar acerca de cuestiones que parecían inmodificables. Pero la conciencia de que se trata de un tema a resolver es total y no faltarían los puentes para acercar posiciones.

A fines de mayo estarían cerrándose las ponencias. Legisladores experimentados calculan que los tiempos se pueden acortar, algunos de los expositores –originalmente 600– empezaron a cancelar. En cualquiera caso, las primeras dos semanas de junio serán clave. En eso días se harían las negociaciones cruciales para acordar un dictamen de mayoría. Además del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, el plenario de comisiones que trata el tema cuenta con otros siete proyectos. La discusión medular pasa por despenalizar o no la interrupción del embarazo para todas las mujeres entre las 12 y 14 semanas. Pero hay algunas concesiones que podrían hacerse para atraer indecisos, según cuentan en el Congreso los partidarios de la ley.

Uno de los puntos en conversación sería el que establece que sólo las menores de 13 años necesitarán en el hospital consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus padres o representante legal. Lo que se estaría analizando es modificar esa línea de edad.

El otro punto es la llamada “objeción de conciencia”. Hay quienes piden que se incluya específicamente en la ley para permitir a médicos rehusarse a practicar un aborto. De hecho, uno de los proyectos, el del oficialista Lipovetzky, lo contempla, siempre y cuando el establecimiento de salud garantice la práctica o proceda a la derivación a otro establecimiento. Se pondrían límites.

Las conversaciones recién empiezan y aún quedan 5 semanas de exposiciones.