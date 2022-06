Reclama una audiencia con Gutiérrez: mamá de la maestra que murió en la explosión apuntó al Gobierno

Hoy se cumple un año de la explosión en la escuela N° 144 de Aguada San Roque que provocó la muerte de la docente Mónica Jara y los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi. “El Gobierno no ha hecho nada. Inclusive el día de hoy donde tanta gente se va a movilizar y pedir Justicia y para que las escuelas estén en condiciones. (…). Siempre ha hecho lo mismo. Esto que pasó a él (Gutiérrez) no lo perjudica en nada. No lo afecta. Los actos que tienen son solamente de burla para la familia”, expresó Norma Edith Albarran, mamá de la docente.

Albarran dijo que desde que ocurrió el hecho, viene solicitando desde hace dos meses una audiencia al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, pero que hasta ahora nunca la recibió. “Siempre me han puesto excusa. No veo que de parte del Gobierno tengan ganas de que esto se aclare. Al contrario, tienen ganas de callarnos y que no salgamos a la calle”, sostuvo en diálogo con Vos A Diario, por RN Radio.

Declaró que eso “demuestra la clase persona que es, que nunca nos va a escuchar. Para él es algo más que pasó en la provincia”.

También afirmó que tuvo responsabilidad por lo ocurrido. “Gutiérrez es culpable y la señora (Cristina) Storioni es culpable, y no se nombran”, manifestó.

Norma Edith Albarran expresó que este miércoles que se cumple un año de la explosión, es “un día muy duro”. “La recordamos con mucho dolor. Era su primer trabajo y ella se fue llena de ilusiones. El lunes su esposo la fue a dejar, ella durmió en ese lugar. El martes dio su primer día de clases. Estuvimos hablando casi hasta las 12:30 de la tarde. Y luego fue la explosión. Con ella se fueron muchas cosas y lo único que pedimos es Justicia”, señaló.

Y agregó: “Mi hija recién empezaba a vivir y hoy no la tengo por causa de la desidia, de la negligencia del Gobierno. Una corrupción de los funcionarios mafiosos”, comentó.

También adelantó que en la movilización que se realizará esta mañana por el centro de Neuquén, convocada por el gremio docente ATEN y que tendrá la participación de otros sectores sindicales, se sumará a la mitad del recorrido para mostrar su desacuerdo con la conducción del secretario general Marcelo Guagliardo. “Hicimos nuestra propia bandera pidiendo Justicia por Mónica”, señaló y amplió:

“No voy a ir con otras personas que no conozco y que no me siento identificada. Voy a ir con los maestros y con mi familia”, anticipó.

También se refirió a las acusaciones del uso político de lo ocurrido. “Llamaba enojada pidiendo la obra social para mi nieta. Y ahí me comunique con ATEN Capital”, contó y aclaró que se siente “identificada con los maestros, no con la parte gremial”.

Escuchá a Norma Edith Albarran, mamá de Mónca Jara, en diálogo con «Vos a Diario» por RN RADIO:

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.