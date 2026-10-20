Mamografías gratis y sin orden médica en Río Negro: en qué hospitales y cómo sacar turno

En el marco del Día Mundial de la Prevención y Concientización sobre el Cáncer de Mama, el Gobierno de Río Negro inició la campaña provincial «La Semana de las Mamografías». La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud bajo los lineamientos del gobernador Alberto Weretilneck, tiene como objetivo garantizar el acceso oportuno a estudios de diagnóstico precoz en todo el territorio rionegrino.

El programa está dirigido a mujeres de entre 50 y 69 años que no se hayan realizado el estudio en el último año, quienes podrán acceder a la práctica sin necesidad de presentar orden médica.

Horarios extendidos y atención vespertina

Como eje central de la estrategia sanitaria, entre el 19 y el 24 de octubre se implementó un horario vespertino especial de 16:00 a 21:00 horas. Esta modalidad busca facilitar la concurrencia de aquellas personas que no pueden acudir en la franja habitual por razones laborales o personales.

A su vez, durante todo el mes de octubre se mantendrán los turnos habituales de 08:00 a 16:00 horas con personal especializado. La mamografía constituye el método de tamizaje principal para detectar anomalías en etapas tempranas, lo que incrementa sustancialmente la efectividad de los tratamientos.

Los 12 hospitales públicos habilitados

La atención en horario vespertino (16:00 a 21:00) estará disponible en los centros de salud que disponen de equipamiento de bioimágenes y personal capacitado:

Viedma: Hospital Área Programa «Artémides Zatti»

Hospital Área Programa «Artémides Zatti» General Roca: Hospital Área Programa «Dr. Francisco López Lima»

Hospital Área Programa «Dr. Francisco López Lima» San Carlos de Bariloche: Hospital Zonal «Dr. Ramón Carrillo»

Hospital Zonal «Dr. Ramón Carrillo» Cipolletti: Hospital Área Programa «Dr. Pedro Moguillansky»

Hospital Área Programa «Dr. Pedro Moguillansky» Allen: Hospital Área Programa «Dr. Ernesto Accame»

Hospital Área Programa «Dr. Ernesto Accame» Villa Regina: Hospital Área Programa «Dr. Elías Smirnoff»

Hospital Área Programa «Dr. Elías Smirnoff» Catriel: Hospital Área Programa «Dra. Cecilia Grierson»

Hospital Área Programa «Dra. Cecilia Grierson» Choele Choel: Hospital Área Programa Choele Choel

Hospital Área Programa Choele Choel Río Colorado: Hospital Área Programa «Dr. José Cibanal»

Hospital Área Programa «Dr. José Cibanal» San Antonio Oeste: Hospital Área Programa «Dr. Aníbal Serra»

Hospital Área Programa «Dr. Aníbal Serra» El Bolsón: Hospital Área Programa El Bolsón

Hospital Área Programa El Bolsón Ingeniero Jacobacci: Hospital Área Programa «Dr. Rogelio Cortizo»

Requisitos y solicitud de turnos

Las interesadas comprendidas en la franja de 50 a 69 años deben solicitar turno previo directamente en el centro hospitalario público de su localidad.

Desde la cartera sanitaria provincial aclararon que aquellas personas de cualquier edad que presenten síntomas visibles, o que cuenten con antecedentes familiares o personales de cáncer de mama, deberán realizar una consulta médica previa para la evaluación correspondiente y la posterior emisión de la orden de estudio.