Quinta Noche de las Mamos en Neuquén: dónde y a qué hora asistir

Añelo será el epicentro de la quinta edición de la noche de las Mamos. (Foto: Gentileza).

La provincia de Neuquén impulsa una nueva jornada de prevención con la quinta edición de la «Noche de las Mamos». La iniciativa facilita el acceso a mamografías mediante la atención en horarios vespertinos y nocturnos.

El próximo 24 de septiembre, a partir de las 18 horas, instituciones sanitarias abrirán sus puertas de forma extraordinaria para recibir a personas de entre 45 y 69 años. Es una de las medidas que busca prevenir el cáncer de mama a través de la detección temprana.

El cronograma de septiembre en Neuquén

La quinta Noche de las Mamos contará con la adhesión de siete instituciones públicas y privadas, distribuidas en distintas localidades de Neuquén:

Hospital de Añelo: atención desde las 18.

atención desde las 18. Hospital Heller en Neuquén: atención desde las 18.

atención desde las 18. Hospital Provincial Neuquén, Castro Rendón: atención desde las 18.

atención desde las 18. Hospital Natalio Burd de Centenario: atención desde las 18.

atención desde las 18. Hospital de Zapala: atención desde las 18.

atención desde las 18. Hospital de Cutral Co-Plaza Huincul: atención desde las 18.

atención desde las 18. Leben Salud: atención en horario especial.

Las personas interesadas deberán consultar previamente en cada institución la modalidad de atención, la disponibilidad de turnos y los requisitos necesarios para realizarse el estudio.

Detección temprana para prevenir el cáncer de mama en Neuquén

A lo largo de sus cuatro ediciones anteriores, el dispositivo permitió concretar 1.066 mamografías en toda la provincia. Desde el Ministerio de Salud remarcaron que ello refleja el impacto de extender los horarios y coordinar acciones entre el sistema público, el sector privado y los gobiernos locales para eliminar barreras y garantizar una atención más accesible.

La mamografía permite identificar alteraciones en las mamas incluso antes de que puedan percibirse mediante el tacto o aparezcan síntomas. La detección temprana aumenta las posibilidades de iniciar tratamientos oportunos y mejora el pronóstico, por lo que se recomienda sostener controles periódicos de acuerdo con la edad, los antecedentes personales y las indicaciones del equipo de salud.

La Noche de las Mamos fortalece una de las Líneas de Cuidado del Plan Provincial de Salud y promueve una participación activa en el cuidado de la salud. Además de acercar el estudio a más personas, la propuesta busca generar conciencia sobre la importancia de no postergar los controles.

Desde la cartera destacaron el compromiso de hospitales, clínicas, profesionales, trabajadores de la salud y municipios vuelve a hacer posible esta estrategia provincial. Invitan a aprovechar la jornada especial de este jueves, 24 de septiembre.