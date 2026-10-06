Cáncer de mama: la agenda completa de Rosas del Valle en la región para concientizar en octubre

"Remar juntas en el bote y en la vida es mucho mejor, entender que no se trata de mí o de vos sino de nosotras", sostuvo Paternolli. Foto: archivo.

En octubre, mes en que se refuerza la concientización sobre el cáncer de mama, la asociación civil Rosas del Valle, de Roca, lleva adelante una agenda con charlas en centros de atención primaria de la salud, una caminata por el centro de la ciudad y una jornada con profesionales de la oncología.

El eje de todas las actividades es la detección temprana, es decir, encontrar la enfermedad antes de que dé síntomas o en una etapa inicial, y la herramienta que la entidad destaca como más eficaz es la mamografía anual, un estudio por imágenes de las mamas.

Rosas del Valle reúne a mujeres que atraviesan o atravesaron un cáncer de mama, y su objetivo es concientizar sobre la detección temprana y brindar acompañamiento emocional a pacientes y familias. «Ante tantas actividades nos vamos dividiendo en grupos para poder abordar todas las invitaciones y charlas organizadas«, explicó Graciela Paternolli, integrante de la asociación.

Las integrantes ya estuvieron presentes en la Feria del Libro, el viernes y el domingo, y el sábado 3 asistieron al Mari Menuco Run, donde llevaron el mensaje de la importancia de la detección precoz. El viernes 9 comenzarán un taller de autoconocimiento y trabajo en equipo con la coach Mónica Fernández, que tendrá cinco encuentros mensuales.

El sábado 10 participarán de la muestra intercultural en el Centro Cultural Mercedes Sosa, donde exhibirán parte de la muestra fotográfica Rosagrafía.

El 14 por la mañana, en la ERSN 9, se reunirán con estudiantes en el marco de un proyecto socio comunitario del establecimiento, y esa misma tarde, si el clima lo permite, estarían en Rivadavia y Canal Grande, donde remarán con mujeres invitadas a subirse a su bote rosa para vivir la experiencia del remo grupal.

«Remar juntas en el bote y en la vida es mucho mejor, entender que no se trata de mí o de vos sino de nosotras», sostuvo Paternolli.

Un grupo rosa para Cinco Saltos

El domingo 11, si el clima lo permite, las integrantes de Rosas del Valle estarían en Cinco Saltos, invitadas a una jornada de concientización pensada también para promover la creación de un grupo rosa en esa ciudad.

Se prevé la presencia de profesionales de la salud, feriantes, emprendedores, otros grupos rosas y público en general.

«Invitamos a las mujeres de Cinco Saltos que hayan transitado el cáncer de mama a subirse al bote rosa, las Rosas las acompañaremos en este nuevo viaje después del cáncer», dijo Paternolli, y agregó que se trata de un movimiento rosa mundial al que Río Negro se suma con estos grupos en distintas regiones. «Un movimiento que te dice que no estás sola», resumió.

Caminata y plaza de la salud en Roca

El sábado 17 se realizará la segunda edición de «Caminemos por la vida», organizada junto a Leben, Fundación Gen y Rizomas. En la plaza San Martín se armará la Plaza de la Salud, con stands de instituciones como ALMA, Arodia, Issag y el Consejo Local de Discapacidad, entre otras, además de charlas y un espectáculo en vivo.

A las 17 saldrá la caminata desde la plaza por avenida Roca, entre Isidro Lobos y Gelonch, y volverá luego al punto de partida.

«Mediante esta actividad, decirle a toda la comunidad roquense que la detección temprana del cáncer de mama salva vidas, el control anual mediante la mamografía es la herramienta más eficaz para esta detección», señaló Paternolli, y la consigna de la convocatoria es «yo me hago los controles, ¿y vos?».

Jornada con especialistas en el Concejo Deliberante

El viernes 23 a las 16, en el Concejo Deliberante, se hará la primera jornada de concientización «Hablemos de mamas», a cargo de cuatro profesionales de la salud oncológica y dirigida a pacientes, estudiantes de la salud y público en general.

La doctora Sosa abordará la detección temprana, la doctora Hansing, radioncóloga hablará de los aspectos radiológicos y de su incidencia sobre el tumor, la doctora Baracat tratará la parte cardiológica durante y después del tratamiento, y la licenciada en nutrición Paolini se referirá a la alimentación de las pacientes oncológicas.

«Todas son temáticas que nos interesan a pacientes oncológicas y no oncológicos. Conocer y hablar de estos temas nos brinda más seguridad al momento de transitar por un cáncer», afirmó la integrante de la asociación.

Más actividades y un encuentro nacional

La agenda también incluye charlas en dos centros de atención primaria de la salud (CAPS) el 15 y el 23 por la mañana, y el acompañamiento a las actividades de Festicud el 22 y el 23.

Del 29 de octubre al 2 de noviembre, un grupo de la asociación participará del Encuentro Nacional Rosa, en La Plata.

A las mujeres y familias que atraviesan un cáncer de mama, Paternolli les dijo que no están solas y que pueden acercarse a Rosas del Valle, que puede contarles desde la experiencia propia cómo fue transitarlo. «Contar con un par es alentador, y después del cáncer hay vida, hay sueños, hay proyectos«, expresó.

Quienes quieran comunicarse con la asociación pueden hacerlo a través de sus redes sociales (@rosas.delvalle en Instagram y Rosas del Valle en Facebook).