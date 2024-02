Mañana viernes dejará de funcionar el servicio de KoKo en Chichinales, Valle Azul y el sudeste de Villa Regina

Hoy en intendente de Chichinales, Lucas González, confirmó una vez más que hoy es el último día que funciona la empresa de transporte Vía Bariloche (compañía KoKo) en la localidad de Chichinales. El servicio también afectará a Valle Azul y la zona rural sudeste de Villa Regina (Villa Alberdi y alrededores).

Lucas González, el intendente de Chichinales, habló acerca de su preocupación ante la baja de la empresa KoKo en medio de una entrevista realizada por la radio de La Comuna Regina.

Pues hoy jueves a partir de las 21 y 21.30 los colectivos dejarán de funcionar en esas zonas, lo cual afecta gran cantidad de usuarios.

El problema surgió a partir de la quita del Fondo Compensador del Interior de Nación (Subsidio Nacional al Transporte). Según indicó González, los dueños de la empresa creen que no es rentable el servicio en la zona, pero él no coincide.

«Ellos dicen que no dan los costos. Pero las veces que he viajado con los chicos del secundario de Chichinales entramos con los colectivos rebalsando de gente. Era impresionante. No me parece no rentable«, apuntó.

Qué soluciones buscan desde el municipio para cubrir la falta de transporte

El funcionario señaló que mucha gente utiliza el transporte público, como la gente que lo utiliza para viajar hacia su trabajo en Villa Regina o Valle Azul. «Nos genera muchos problemas», dijo y señaló que desde hace días trabajan en distintas opciones para buscar una solución.

Así, el mandatario viajó hoy a Viedma para reunirse con el Secretario de Transporte Juan Ignacio Ciancaglini, para pensar en otra posibilidad en conjunto. «Ellos quieren nacionalizarlo, pero por el momento no lo están logrando por su relación con Nación», expresó.

Indicó que pensaron en la opción de que una empresa de transporte local pueda hacerse cargo, «aunque sea acotado del recorrido».

Incluso pensaron en la creación de una aplicación similar a Uber para quienes quieran usarla y trabajar llevando a los usuarios, «pero es complicado el tema de los permisos», destacó.

Finalmente expresó: «Vamos a buscar una solución, pero estamos prendidos fuegos con este tema. Pensamos que se iba a solucionar en estos días, pero no se solucionó. No hubo acuerdo a nivel provincial ni nacional».

El KoKo también dejará de funcionar en una zona de Allen

La empresa también confirmó que a partir del 1 de marzo el servicio también dejará de funcionar en la zona rural de Allen.

El servicio funcionaba en la zona de la costa oeste y este. Los directivos de la empresa Vía Bariloche aseguraron, en medio de una reunión con el intendente Marcelo Román, que no hay marcha atrás.

Sin embargo, el funcionario indicó : «Estamos trabajando en un proyecto local en la municipalidad», en búsqueda de soluciones a corto o mediano plazo.