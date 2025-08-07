Mapa en mano, una Facultad de la UNCo celebra 60 años de caminos compartidos

La Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) cumple 60 años y lo celebrará con un acto conmemorativo el lunes 11 de agosto a las 11 en su auditorio, ubicado en Buenos Aires 1400, ciudad de Neuquén. “Será un honor para la institución contar con su presencia en esta fecha tan significativa”, expresa la invitación firmada por el decano, Mg. Carlos Espinosa. El origen de esta facultad se remonta a 1965, cuando fue creada como Escuela Superior de Turismo dependiente de la Universidad Provincial del Neuquén.

Durante seis décadas, la Facultad de Turismo (FATU) ha sido pionera en formar profesionales con una mirada amplia sobre el turismo, no solo como industria, sino como fenómeno cultural, social y económico. Bajo el lema “Turismo celebra su legado en la UNCo”, la jornada reunirá a docentes, estudiantes, graduados y referentes institucionales para reconocer una trayectoria con fuerte impacto regional.

El acto incluirá palabras de autoridades, homenajes a figuras destacadas y momentos de intercambio entre generaciones que han transitado por la institución. Será una jornada para honrar el pasado, celebrar el presente y proyectar nuevos caminos.

La celebración será también una oportunidad para reflexionar sobre el rol de la universidad pública en la construcción de saberes con sentido social. La FATU ha sido espacio de encuentro, debate y formación crítica, donde el turismo se enseña con perspectiva de derechos, sostenibilidad y compromiso territorial.

La Facultad de Turismo y su huella en la Patagonia

Desde su fundación en 1965, la FATU ha impulsado prácticas innovadoras, investigaciones y proyectos con impacto en las comunidades. En estos 60 años, consolidó su papel como referente académico en el desarrollo turístico del sur del país.

En una invitación abierta a la comunidad, el evento está destinado a toda la comunidad universitaria y regional. Cada profesional formado, cada proyecto impulsado y cada vínculo generado forma parte de una historia colectiva que sigue creciendo con pasión y compromiso.