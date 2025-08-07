Por un acuerdo entre la UNCo y el IAPG, llega una nueva diplomatura de cara a Vaca Muerta

Este martes se llevó acabo la inauguración en el Complejo Cultural Cipolletti de la V Jornada de Corrosión e Integridad con la asistencia de autoridades nacionales, provinciales, representantes del Instituto Argentina del Petróleo y el Gas (IAPG) y más 40 expositores que acercaron sus trabajos técnicos en representación de varias empresas petroleras con presencia en la región y sobre todo Vaca Muerta.

Entre otras cosas, la actividad tuvo como punto saliente un anuncio de impacto académico y tiene que ver con la creación de una diplomatura, precisamente de Integridad y Corrosión.

Según se explicó en un comunicado, la iniciativa surgió a mediados de 2023 como fruto de un trabajo conjunto entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y el IAPG, fecha desde la cual los equipos técnicos de ambas entidades «se dedicaron a revisar los contenidos y acuerdos curriculares«.

El objetivo fue, desde el inicio, «crear un plan de estudio que contemple la adaptación de contenidos mínimos a las necesidades de la industria».

Ana Basset, decana de la Facultad de Ingeniería, destacó la intensidad del trabajo y la coordinación entre docentes por permitir una diplomatura clave para «poder continuar con otro tipo de actividades de formación para los profesionales».

Charlas, exposiciones y anuncios de Nación

Por otra parte, durante la jornada también estaban previstas dos charlas magistrales a cargo del ingeniero José Padilla y la ingeniera Teresa Pérez, así como además la exposición de 42 trabajos técnicos a cargo de TGS, TGN, YPF Tecnología, Oldelval, PAE, Aconcagua Energía, UCo-Conicet, Tecpetrol, Pluspetrol, AEA, Tenaris, Emerson, Refinor, entre otras.

Uno de los presentes fue Daniel Sauthier, quien está a cargo del área de Transporte en la secretaría de Energía de la Nación y resaltó que uno de los objetivos para su gestión es modificar el reglamento técnico para el sector, concretamente la Resolución 120.

Foto: gentileza.

“Vamos a adoptar la última versión del estándar ASME B.31.4, y vamos a complementar esta nueva resolución con la adopción de normas API del American Petrolum Institute de Estados Unidos en lo que refiere al tema de las tuberías plásticas”, dijo y adelantó que de existir una empresa interesada en usar ese tipo de tubería, que ya se utiliza a nivel mundial, ya no tendrá que pedir en la secretaría una aprobación para emplearla.

Por eso, analizó: “Si se respeta al estándar internacional y le piden a un proveedor que tenga los ensayos que hacen falta, para nosotros es suficiente”.

Habló Alberto Weretilneck: «Un Estado que no acompaña termina perjudicando»

Junto a él también asistió el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, que hizo hincapié en la permisología como rol fundamental de la Provincia, tanto para la determinación de los costos como para la verificación de la industria.

“Un Estado que no acompaña los esfuerzos de la industria termina perjudicando los planes de producción y la consolidación de los proyectos”, dijo en el acto de apertura que contó además con la asistencia de Daniel Rellan, director del IAPG Casa Central.