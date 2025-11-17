Marcha del Orgullo: Viedma y Carmen de Patagones celebrarán 10 años, con Flor de la V y Sudor Marika

Se cumplen diez años de la primera marcha del Orgullo en la comarca Viedma y Carmen de Patagones. En ese momento, la participación fue escasa, pero año tras año el colectivo sumó gente y hoy llegan al aniversario número 10 con altas expectativas y participaciones de lujo: Flor de la V será la conductora del evento y la banda Sudor Marika estará a cargo del cierre.

Fue el seis de noviembre de 2016 cuando la comunidad lgbti+ se reunió por primera vez en el centro de Viedma. Eran pocos, pero los motivos eran muchos. «Salimos a las calles para gritar con orgullo quiénes somos, para visibilizar nuestras luchas y para celebrar nuestras identidades».

José Antenao, militante de La Colectivx LGBTI+, cuenta: «En ese momento había recursos escasos y como sucede en las primeras marchas, en comparación a la actualidad, la participación era poca, pero hubo buena adhesión para ese momento».

«En ese tiempo se solicitaba la implementación del cupo laboral trans en la provincia«, recuerda. «Fue como la bandera de lucha que llevaron adelante en aquella primera marcha», agrega.

Florencia de la V en El Nueve.

Pasaron 10 años de ese día. 10 años atravesados por derechos conquistados, pero también marcados por nuevos desafíos para el colectivo. «Hubo avances, por ejemplo, la ley de identidad de género y el cupo laboral trans», comenta.

Sin embargo, ahora la comunidad enfrenta nuevos conflictos: «Estamos ante un gobierno nacional que atenta constantemente contra nuestros derechos. Además, por ejemplo, tenemos compañeras trans que cumplían funciones en organismos nacionales y fueron despedidas», expone el militante.

A pesar de los conflictos, reconocen un dato importantísimo: el incremento de la participación. «Cada año se va sumando más gente. No necesariamente del colectivo, hay muchas personas que nos acompañan y lo agradecemos eternamente«, expresa.

Luego de 10 años el colectivo llega «para tirar la casa por la ventana». «Es fundamental en estos tiempos adversos poder estar en las calles levantando las banderas históricas de nuestro colectivo y poder exigir leyes que aún nos faltan», dice Antenao.

«La reparación histórica para adultos mayores trans, una ley antidiscriminatoria a nivel nacional y para Río Negro… Hay un montón de trabajo y consignas que llevamos adelante», expone el activista. «Tenemos que hacer fuerza mostrándonos visiblemente orgullosos de nuestra existencia», agrega.

Sudor Marika

Antenao asegura: «Nosotros somos sujetos militantes desde el momento que salimos del closet y nos exponemos a una sociedad que hoy por hoy es violenta. En donde proliferan los discursos de odio y que después repercuten en la cotidianidad como el transfemicidio de Azul Zemeñenko, nuestro compañero trans que le incendiaron la casa o la violencia que sufrieron compañeras trans en un boliche de Bariloche», enumera. «Hay un montón de cosas para trabajar aún».

Los 10 años de la Marcha del Orgullo se celebrarán a lo grande. Flor de la V, referente histórica del colectivo será la conductora y la banda disidente Sudor Marika dirá presente con el show principal. «Es un hito histórico tener a estas figuras, lo ameritaba», expresa Antenao.

La concentración es este 22 de noviembre a las 15.30 en la plaza San Martín y el recorrido comenzará por calle 25 de Mayo y continuará por Buenos Aires, Colón y Costanera, para finalizar en los jardines del Ministerio donde estará emplazado el escenario mayor.

Además de la presencia de la conductora y la banda nacional, también habrá artistas locales y un cronograma importante de shows. «Va a estar agradable, van a haber puestos de comida y ferias. Esperamos la participación de quienes quieran acercarse para celebrar».