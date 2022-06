Marcos Camino, músico de Los Palmeras, justificó su repudiable «chiste» sobre los violadores

Marcos Camino, acordeonista de Los Palmeras, justificó los repudiables dichos que tuvo el último fin de semana durante un recital. “La gente está muy irascible y toma las cosas a la tremenda”, se defendió. Durante una entrevista radial con REC Santa Fe, el músico admitió no haber tenido intenciones de “joder ni molestar a nadie”. “No se puede hacer una broma. No fue mi intención”, consideró.

El músico había realizado una desafortunada comparación. Ante el insistente pedido del público para que el grupo tropical tocara el tema “Soy Sabalero”, el músico anunció: “A nosotros ya nos da vergüenza cantar este tema (…) Colón juega tan horrible… Colón es como los violadores. Siempre nos rompen el tujes en los penales. A los violadores los llevan en cana y dicen que los hacen bosta. A nosotros también. En los penales, Patronato, que el otro día jugó espectacular, nos hizo pomada”, había señalado el músico durante el show.

«Yo creo que a cualquier colonista que le preguntes te va a decir lo mismo”, consideró, al defenderse de las críticas. Luego, le restó importancia al asunto y adjudicó el “revuelo” a la falta de noticias políticas.

“Voy a cumplir 72 años, ya estoy más allá de todo y no me importa nada. Creo que a mi edad uno es inmune a todo este tipo de cosas. Que nos carguemos y nos mandemos un meme con los amigos es algo natural. Pero como no pasa nada importante en la política, comentan estupideces”, dijo.

“La gente que me conoce sabe como soy… que a veces, por querer hacerme el chistoso… es como un jugador que hace una jugada de más y se pierde el gol. Bueno yo hice una jugada de más, pero sin mala intención”. añadió.

“No sé qué palabra es la que tanto molestó- continuó Camino- Porque yo lo que quise decir, que a lo mejor se me entendió mal, es que como se dice vulgarmente, a Colón siempre lo gar… en los penales. No sé, a la gente le molesta eso”.

“El otro día le abro la puerta a una chica para que ingrese antes que yo a un negocio y me dijo: ´No, pase usted, nosotros somos iguales ahora´. Se han perdido un montón de cosas, ni siquiera se puede ser caballero”, analizó.

“No quiero defenderme porque tampoco creo que lo necesito porque no cometí ningún delito. Por ahí la gente se enoja o lo toma mal, o me dicen que lo digo porque ahora tengo plata… Si cometí un error, le pido perdón a quien yo pueda haber ofendido”, cerró.