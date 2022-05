Más de mil censistas recorren las calles de Cipolletti

Luego de dos años de postergaciones a causa de la pandemia, hoy se realiza el Censo Nacional Argentino. En Cipolletti, 1300 censistas recorren cada área urbana y rural de la ciudad.

El jefe departamental, Marcelo Bustos explicó que «el relevamiento presencial iniciará desde las 8 hasta las 18 horas. En cada localidad, los censistas se agruparán en puntos específicos para partir desde allí a los domicilios». En Cipolletti, tendrán como base las escuelas, espacios municipales y centros de promoción comunitaria, desde allí realizarán el recorrido por las viviendas.

Hasta el momento los censistas aseguraron que el procedimiento es muy rápido. «La mayoría de las familias realizó el censo digital y con el código se agiliza el procedimiento», expresó una de las censistas de Cipolletti, Santa Salivi. Pero también comentaron que hay gente que está en la casa y no se quiere censar. Los que mejor esperan son los adultos mayores.

Una de las jefe de radio de fracción comentó que «cada censista está agrupado con su jefe de radio, son grupos de personas que han tenido la autonomía de organizarse de la manera que sencilla y prolija les ha resultado. Hay censistas que andan de a dos, otros andan de a uno y otros que colaboran con los que ya terminaron su recorrido».

Además, aclaró que a los censistas no se les ha dado vianda porque venía incluida dentro del pago. Pero manifestó que «en las escuelas se ha preparado algo para que el censista tenga para tomar o comer algo. Llevamos agua caliente, sándwich, si ellos quieren algo calentito pueden ir hasta la escuela y allí se les ofrecerá. No hay vianda, pero nos hemos organizado para que no falte nada».

Para una mejor distribución de los censistas, se utilizará el sistema de barrido territorial. Este sistema divide el territorio en fracciones. Desde Fernández Oro hasta Catriel hay 23 fracciones, de ese total tres corresponden a Fernández Oro, once a Cipolletti, cinco a Cinco Saltos y cuatro a Catriel.

En Fernández Oro hay 235 censistas en las calles, en Cinco Saltos 390, en Catriel 348 y en Cipolletti 1300.

Para quienes no realicen el censo habrá multas de 106 mil pesos. Bustos explicó el procedimiento que se debe realizar cuando una persona se niega a ser censado. «Si el ciudadano se niega, el censista debe dar aviso a al jefe de radio y este le dará aviso al jefe de fracción, desde allí se emite un comunicado al INDEC de la provincia para efectivizar la multa», manifestó.