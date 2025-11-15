Masivo apagón en Allén y Balsa Las Perlas este sábado: el viento arrojó árboles sobre las líneas troncales

Las intensas ráfagas de viento de este sábado en el Alto Valle provocaron masivos cortes de luz en Allen y Balsa las Perlas. El temporal ocasionó que árboles se cayeran sobre líneas de abastecimiento troncales.

Según informó Ederesa, después de las 18.30 un álamo de importantes dimensiones se derrumbó en un sector entre las calles Jacob Retamal y Acceso Bilo en Allen y afectó a la red que abastece al servicio de agua de la localidad.

Foto: Gentileza.

También se quedó sin servicio eléctrico el barrio Costa Oeste. En el lugar trabajan tres cuadrillas de Eresa y se estima que el suministro se restablecerá dentro de cinco horas debido a los grandes daños.

Balsa Las Perlas se quedó sin luz por el viento

Además, Edersa indicó que el viento también provocó un corte general en Balsa Las Perlas en horas de la tarde.

Un álamo cayó sobre la línea de 33 kv sobre la Ruta 22 y afectó a la línea troncal de media tensión que abastece al sector desde Cipolletti.

Foto: Gentileza.

«Los equipos operativos ya trabajan en esa zona para transferir la demanda a la línea que se encuentra de backup en Neuquén«, mencionaron desde Edersa.