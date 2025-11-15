Calor, viento y hasta tormentas en Neuquén y Río Negro: se esperan ráfagas de casi 70 km/h en el Alto Valle

Se espera un sábado con calor, viento y tormentas en Neuquén y Río Negro. En el Alto Valle se esperan ráfagas de casi 70 km/h. El detalle del pronóstico del tiempo para este 16 de noviembre.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en Neuquén y Cipolletti se espera una jornada parcialmente nublada, con una máxima de 30°C y viento desde el sudoeste a más de 40 km/h, con ráfagas de 60 km/h.

Por la noche la temperatura descenderá a 8°C, mientras que el viento aumentará su incidencia a más de 50 km/h, con ráfagas de casi 70 km/h.

Fuente: AIC.

Por su parte, en General Roca y alrededores se aproxima un sábado nublado, con una máxima superior a los 30°C, que estará acompañado por viento desde el sudoeste a casi 50 km/h, con ráfagas de más de 60 km/h.

Por la noche la mínima será de 8°C, mientras que el viento llegará a los 53 km/h, con ráfagas de 65 km/h.

Fuente: AIC.

Calor extremo y fuertes tormentas en Viedma

En la costa atlántica AIC anticipó una máxima de 36°C y «tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones» para este sábado. Además, el viento surcará desde el sudoeste con ráfagas de 45 km/h.

Por la noche el cielo estará mayormente cubierto, mientras que la temperatura descenderá a 9°C. Por su parte, el viento provendrá desde el sur con ráfagas superiores a los 50 km/h

Fuente: AIC.

Se esperan mínimas de hasta -7°C en la cordillera

En Bariloche pronosticaron un sábado nublado, con una máxima de 14°C y presencia del viento desde el oeste a 30 km/H, con ráfagas de casi 50 km/h.

Por la noche se esperan heladas con mínimas de hasta -5°°C, mientras que el viento mermará con respecto a la tarde.

Fuente: AIC.

En San Martín de los Andes también estará nublado y la máxima será de 14°C, con viento desde el oeste que estará acompañado por ráfagas superiores a los 50 km/h. Por la noche la mínima será de -7°C, que estará acompañado por una leve brisa.