MasterChef Celebrity y otra final llena de rumores: qué dijo Mica Viciconte

A horas del último programa en el que se conocerá al nuevo ganador o ganadora del reality de cocina MasterChef Celebrity surgen rumores sobre la final como ocurrió en las ediciones anteriores y esta vez giran en torno a Mica Viciconte.

En las últimas semanas, la finalista -que está embarazada de su primer hijo fruto de su relación con el futbolista Fabián Cubero– protagonizó varias notas en los medios.

La mayoría surgió a partir de distintas polémicas vinculadas a su participación en la final del certamen junto a Tomás Fonzi. Finalmente, la propia deportista habló en un móvil de Intrusos sobre el tema.

“¡No gané chicos!”, expresó la pareja de Cubero en diálogo con el programa de América tras ser consultada por la polémica con el reality show de cocina.

“¿Qué fue esa foto que subió Marengo en la que supuestamente ganaste?”, continuaron indagando por la historia que compartió Rocío y Mica sentenció: “No tengo idea”.

Vale recordar que la producción graba las dos finales y el lunes por la noche se conocerá quién es el verdadero ganador del reality culinario.

La «metida de pata» de Rocío Marengo

Rocío Marengo metió la pata con un posteo de Instagram y rápidamente tuvo que eliminarlo al darse cuenta del escándalo que había desatado.

“Leí por redes sociales que Mica estaba en la final, me puse contenta por ella, compartí una historia felicitándola. Y también felicitándola por todo su paso por este certamen que es tan difícil y que ella lo dio todo, estudió tanto, y se esforzó, y estuvo jugando todo embarazada, que es más difícil”, se le escuchó decir en un audio que le envió a Ángel De Brito en LAM.

Y agregó: “Nada, me alegré y lo compartí, porque me habían informado por las redes, y al toque Mica me dice ‘¿por qué me felicitas, si no salió, no pasó nada de eso?’. Bueno, así que nada, al toque lo bajé, y bueno, Angelito ya me había capturado mi historia y todas las redes sociales habían hablado sobre la misma”.

Los días pasaron y ahora se supo que la joven sí llegó a la final, pero recién el domingo se sabrá el veredicto del jurado.