Maxi Díaz, el músico de Viedma que llegó al Monumental y tocó con María Becerra: «El barrio no te limita»

Maxi Díaz, un músico nacido y criado en el barrio Inalauquen de Viedma, construye su camino en la escena musical con pasos seguros y autenticidad indiscutible. Desde sus inicios en las calles de su barrio hasta trabajar con artistas de renombre como María Becerra, su carrera es un ejemplo de dedicación y pasión por la música.

Para Maxi, la música es parte esencial de su vida, influenciada por el entorno familiar y las experiencias de su comunidad. «En casa siempre hubo música y de hecho por parte de mi familia paterna la mayoría son músicos entonces de repente a los cuatro años ya hacía música, tocaba un acordeón a piano, toda la vida fui a la iglesia y ahí pude aprender varios instrumentos», contó el musico.

El artista, también se destaca como productor musical, bajista y tecladista. Culminó sus estudios en la escuela de arte Alcides Biagetti de Carmen de Patagones, y en el instituto terciario Tamaba en Buenos Aires. Actualmente es bajista del dúo MYA, y colaboró con artistas como Naty Peluso, Zarai Rivera, Andres Ferreira. Además de participar en reconocidas bandas.

Su amor por el arte y el deseo de destacarse, lo llevó a tener su primera banda a los 15 años, con su hermano, «inconscientemente nosotros nos juntábamos a hacer esto, a jugar a charlar y ahí arranco todo. Para mi la música es música pero se vuelve real cuando lo compartís con personas que son aliadas a vos, quiero tocar con personas que amo y admiro» recordó.

Reconociendo las dificultades que enfrentan los músicos que no encajan en los moldes convencionales de la industria, Maxi está decidido a abrirse paso y desafiar cualquier limitación que se le presente.

La colaboración con María Becerra: «Superó todas mis expectativas»

Cuando la oportunidad de trabajar con María Becerra se presentó, Maxi no dudó en aprovecharla al máximo: «Cuando me llamaron para María becerra dije ok, voy a hacerlo como un laburo y si tengo que responder, voy a responder bien».

Colaborar con María Becerra y su banda no solo fue una oportunidad profesional, sino también una experiencia transformadora. «De repente estas con muchos nervios y llega María, que es un amor, una copada y haber laborado con ese equipo, esa banda y esa altura de lo profesional quede fascinado y me encanto y también me sirvió para romper barreras y decir: yo soy del barrio y el barrio no te pone límites, el límite está en la cabeza de uno», contó el musico.

«María representa todo lo que está bien, es lo que muestra. Todo se fue dando. Tocar en River fue una experiencia increíble para mí. Nunca me habría imaginado algo así. He soñado muchas cosas, pero estar en River, especialmente con María, una artista tan representativa, superó todas mis expectativas», agregó.

Maxi no solo se destaca en el escenario, también se aventura en la producción musical

La fusión entre la producción musical y la creatividad es esencial en la escena actual, donde jóvenes productores están definiendo el panorama musical, «empezar a producir fue como darle vida a algo, estás regando una plantita, y de repente es un árbol«.

«Parte de mis sueños, de lo que siempre quise, estuvieron impulsadas por el apoyo de mi familia. Siempre me esforcé por hacer las cosas de la mejor manera posible. Recuerdo cuando tomé la decisión de dejar mi trabajo como tallerista después de seis años y le dije a mi mamá: «Che ma, me voy a Buenos Aires para intentarlo de nuevo, si me va mal por lo menos intente» recordó con emoción.

«Mi consejo para los jóvenes es que nunca dejen de soñar y que se mantengan enfocados en lo que desean lograr. En algún momento, las cosas simplemente se alinean«, agregó el artista, quien es un verdadero ejemplo de cómo la música puede trascender fronteras y romper barreras.