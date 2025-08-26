«Me aplicaron una multa enorme»: sus perros salchichas le ladraron a una moto y terminó con una sanción, en Chos Malal

En Chos Malal, un hecho insólito generó sorpresa y debate entre los vecinos: un hombre fue sancionado luego de que sus dos perros salchicha salieran a la calle y le ladraran a una motociclista que pasaba por el barrio. «Me aplicaron una multa enorme», expuso.

El protagonista es Luis Romero, quien relató que todo ocurrió por un descuido. “El portón quedó sin traba y Simón, el más grande, lo abrió con la patita”, contó a RTN. Según explicó, los perros salchichas aprovecharon la ocasión y comenzaron a ladrar a una moto.

En ese momento pasaban agentes municipales, que labraron una infracción por presunto intento de ataque.

Romero asegura que los animales nunca mordieron ni se acercaron a la persona. “Le ladraron a la chica, pero no llegaron a acercarse. Son perros chiquitos, bajitos, no miden más de 20 centímetros”, aclaró.

Lo que más le llamó la atención fue la falta de advertencia previa. “Yo esperaba que me dijeran ‘tenga más cuidado’, pero directamente me aplicaron una multa enorme. No lo podíamos creer”, dijo.

A pesar de lo desmedido del monto, la familia decidió asumir la responsabilidad y, tras varias gestiones en el Juzgado de Faltas, abonó la suma en efectivo y con tarjetas. “Nosotros sabemos que los perros tienen que estar adentro. Fue un descuido, pero asumimos la responsabilidad como corresponde”, señaló.

El caso se hizo viral por lo llamativo de la sanción. Más allá de la anécdota, Romero planteó una duda que comparten muchos: “Si esto pasa con dos perros salchicha que solo ladraron, ¿qué sanción recibe alguien cuyo perro realmente muerde? Tiene que haber criterios claros y equitativos”.