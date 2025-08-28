«Multa enorme» al dueño de unos perros salchichas ¿porque ladraron?: la explicación que dio el municipio de Chos Malal

Un insólito hecho generó sorpresa entre los vecinos de Chos Malal. Un hombre fue sancionado por el juzgado de Faltas luego de que sus dos perros salchichas le ladrarán a una motociclista. El municipio aclaró la situación y explicó más detalles sobre lo ocurrido.

Luis Romero es el protagonista de esta historia, y según su relato: «el portón (de su casa) quedó sin traba» y los salchichas escaparon. Fue en ese momento en el que le ladraron a una motociclista que circulaba por la zona y agentes municipales labraron una infracción.

Según explicó el municipio de Chos Malal, la multa no se labró «porque los perro ladraron» sino por el «intento de ataque que generó la pérdida de equilibrio y casi sufre un accidente». En este sentido, explicaron que por esto se «va a la casa del vecino y se notifica lo ocurrido».

Y aclararon que es insólito «pensar que la contravención se realizó porque los perros ladran».

Luis Romero asegura que los animales nunca mordieron ni se acercaron a la persona. “Le ladraron a la chica, pero no llegaron a acercarse. Son perros chiquitos, bajitos, no miden más de 20 centímetros”, aclaró.

Lo que más le llamó la atención fue la falta de advertencia previa. “Yo esperaba que me dijeran ‘tenga más cuidado’, pero directamente me aplicaron una multa enorme. No lo podíamos creer”, dijo.

A pesar de lo desmedido del monto, la familia decidió asumir la responsabilidad y, tras varias gestiones en el Juzgado de Faltas, abonó la suma en efectivo y con tarjetas.

“Nosotros sabemos que los perros tienen que estar adentro. Fue un descuido, pero asumimos la responsabilidad como corresponde”, señaló.