Médica calificó como «lamentable» la situación del aeropuerto tras una ablación de órganos, en Roca

Cuando se realiza una ablación, la carrera contra el tiempo no da respiro. Cristina Orlandi, quien es coordinadora hospitalaria ante el Incucai y Jefa de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital de Roca, lo sabe. Y por eso causó tanto malestar que el jueves a la madrugada no se pudiera llevar adelante una ablación múltiple de la manera en la cual se había programado.

Es que el aeropuerto Arturo Illia se encuentra fuera de servicio para vuelos nocturnos por lo que el avión sanitario proveniente de Córdoba tuvo que aterrizar primero en la ciudad de Neuquén. Allí descendió el equipo médico que rápidamente se trasladó hasta Roca para comenzar la ablación múltiple que permitió que una persona que estaba en lista de espera, recibiera un riñón.

Cuando el operativo ya estaba prácticamente concluido la aeronave despegó de la vecina provincia y aterrizó en el aeropuerto de Roca, teniendo en cuenta que la luz del día ya permitía observar si existía alguna situación anómala en la pista.

Fue la propia Orlandi la que explicó que se habían robado un paño del cerco perimetral y ante el peligro de que ingrese algún tipo de animal, se decidió que el aterrizaje se realice en la vecina provincia.

«Eso fue lamentable. El último operativo, incluso el anterior, el traslado de pacientes lo habíamos hecho en el aeropuerto local. Pero anoche no estaba operativo porque han robado alambre perimetral y no fue repuesto. Este aeropuerto hace un año o más fue entregado a la provincia y ya el aeroclub no se ocupa del mantenimiento por lo tanto dependemos de la provincia y no hicieron la reposición del cerco que permite que opere de noche«, expresó la médica.

Explicó que tuvieron que solicitar al hospital privado de Córdoba que el avión aterrice en Neuquén, lo que significa la pérdida de varios minutos. «El tiempo apura, son órganos que no están dentro de un cuerpo hay que llevarlo rápidamente al receptor. Por el hecho de tener que trasladarlos a Neuquén, más allá de los costos operativos, es realmente un problema. Es lamentable que teniendo el aeropuerto local no lo podamos utilizar», dijo.

La médica subrayó que se hicieron los reclamos y que seguramente la gobernadora Arabela Carreras y el Ministro de Salud Fabián Zgaib ya estaban al tanto de esta situación.

Salvar vidas

En relación al operativo, Orlandi dijo que más allá del tema del aeropuerto, la ablación tuvo resultados altamente positivos.

«Aquí hay dos situaciones muy diferentes: por un lado, el dolor de la muerte de una persona, para todos y especialmente para su familia, y por otro lado, para los receptores de esos órganos la alegría de poder acceder a un trasplante. Hay emociones contrapuestas, pero frente a la muerte inevitable, el hecho de poder llevar a cabo un operativo que de vida es una satisfacción para nosotros», destacó.

Aclaró que se pudo llegar con el hígado a un paciente de Córdoba y ayer se estaban trasplantando los riñones a un paciente de Neuquén.

