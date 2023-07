Misterio por la aparición de un objeto dorado gigante en una playa de Australia

La aparición de un objeto semicilíndrico de gran tamaño y color dorado brillante en una playa de Australia generó todo tipo de especulaciones y rumores en las últimas horas, acerca de su posible origen y utilidad. Tal fue la repercusión, que el objeto fue analizado por las autoridades, quienes aseguraron que no implicaría ningún riesgo.

El hallazgo de produjo este domingo, en una zona costera ubicada a unos 250 kilómetros al norte de la ciudad de Perth, en el oeste del país y sobre el océano Índico. El objeto causó sorpresa y, en algunos casos, miedo entre los pobladores del lugar, ante la dificultad de lograr identificarlo.

El misterio generado alrededor del artefacto obligó a la intervención de la Agencia Australiana del Espacio, que a través de sus redes sociales, informó que podría tratarse de una pieza de algún cohete lanzado por un país extranjero.

También, comunicó el organismo, podría ser basura espacial, por lo que el gobierno australiano ya habría contactado a otras agencias espaciales para determinar su origen.

«El objeto podría ser de un vehículo de lanzamiento espacial extranjero y estamos en contacto con contrapartes globales que pueden proporcionar más información», explicó la agencia australiana este lunes.

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.



The object could be from a foreign space launch vehicle and we are liaising with global counterparts who may be able to provide more information.



