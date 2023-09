Mujeres colectiveras en Cinco Saltos: las únicas del Alto Valle en el transporte público

El 11 de noviembre del 2022, los vecinos de Cinco Saltos volvieron a ver circular por las calles los colectivos rojos del transporte público. Pero esta vez no fue como las anteriores, el servicio era municipal y en el asiento del conductor de dos unidades estaban Yali y Laura, dos mujeres colectiveras. Cinco Saltos es hoy la única ciudad del Alto Valle con mujeres ocupando este rol.

En un puesto de trabajo históricamente ocupado por hombres, Yali Jasin y Laura Jara se mantienen firmes en el lugar de conductoras del transporte público. Hace ya 10 meses desempeñan tareas como colectiveras en la ciudad de Cinco Saltos. «Nos sentimos grandes» expresaron ambas.

Sin haber conducido un colectivo previamente pero con mucha experiencia en el manejo de unidades de transporte más pequeñas, Yali y Laura fueron a buscar los colectivos municipales el 11 de noviembre del 2022. Ese día una multitud de vecinos cincosaltenses las esperaban en la avenida San Lorenzo para presenciar la gran caravana de presentación.

«El primer día fuimos a buscar los colectivos a una chacra, nos querían ayudar a salir, darnos indicaciones o poner en marcha los colectivos pero yo dije que no. Me subí y encaré para la ruta. Ahí empezó la caravana con el resto de la unidades» relató Yali en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Sobre el recibimiento de la gente Laura comentó que fue un mimo al corazón. «Entrar por la avenida San Lorenzo fue muy emocionante. Los vecinos nos estaban esperando emocionados, contentos. Fue un gran logro, es gran acontecimiento que en Cinco Saltos tengamos el servicio de colectivo urbano propio, sin empresas de por medio que no quieran cuidarlo» remarcó Laura.

«Te sentís gigante en el colectivo» el relato de mujeres colectiveras de Cinco Saltos

El relato de Yali y Laura es similar, ninguna de las dos tenía experiencia conduciendo transporte de pasajeros de gran tamaño, pero el acompañamiento mutuo desde el inicio y el apoyo de los vecinos fueron fundamentales.

«Cuando surgió la iniciativa, mis conocidos me incentivaron a que me anotara, yo hacia el transporte en trafic para la escuela especial N° 7 de la ciudad. Y fui ganando confianza en el colectivo, hoy me siento gigante, mirando desde arriba a los autos. Hay personas que dudan de nuestras capacidades, hombres sobre todo, pero también hay quienes nos defienden» explicó Yali.

Además recordó una anécdota en la que una vecina cuestionó su forma de manejar y alegó no sentirse segura. «En seguida una pasajera le dijo, somos todas mujeres y tenemos que apoyarnos entre nosotras. Es un montón ocupar estos espacios. Hay incluso vecinos que nos piden fotos, o que se suben a pasear para ver el recorrido del colectivo, y vivir la experiencia» aseguró Yali.

Laura habló de su experiencia, ella a diferencia de Yali, había presentado su Curriculum Vitae para ser inspectora de tránsito. «Cuando llegué a la entrevista vi planos, planillas de horarios, recorridos y me pareció extraño. Me explicaron mi perfil era lo que estaban buscando para el puesto de colectivera. No era para lo que yo me había presentado pero me emocionó» remarcó Laura.

También aseguró que entre colegas hay mucho respeto: «los demás choferes del transporte y de la zona son hombres, pero no hay tanta subestimación, siempre nos acompañan en todo. Si nos cruzamos con algún chofer en la ruta nos saludan o hacen señas, somos una más. Por ahí son los otros conductores que dudan de la capacidad de manejar de la mujer, pero intentamos no darles entidad».

El orgullo de la familia: «Nunca pensé que llevaría a mis papás en el colectivo»

Laura Jara, colectivera de Cinco Saltos, resaltó que el trato con los vecinos es uno de los aspectos que más le llenan a la hora de realizar sus labores. Pequeños momentos la mantienen acompañada durante sus recorridos diarios, pero sin dudas un evento la sacó de la cotidianidad y así se lo relató a Diario RÍO NEGRO.

«Un día, sin avisarme, estaban mis papás en la esquina esperando el colectivo, esperándome a mi para que los lleve. Me paralicé. Nunca imaginé que llevaría a mis papás en un recorrido. Tenían los ojos brillosos, como de orgullo» recordó Laura.

A lo que agregó «en un semáforo, miro por el espejo retrovisor y veo a mi papá con lágrimas en los ojos. Escuché que mi mamá le decía a otra pasajera ‘esa es mi hija’. Te golpea lindo ese orgullo» aseguró Laura.

El transporte público de Cinco Saltos es gestionado por el municipio, no hay empresas privadas de por medio

El secretario de Gobierno de Cinco Saltos, Dante Arriola explicó que el municipio invirtió 7 millones de pesos en micros usados Mercedes Benz automáticos, y que estos vienen a resolver el servicio urbano de pasajeros, un volumen que no es rentable para las empresas privadas. Además, dijo que con esta iniciativa se saldó una vieja deuda con los vecinos y vecinas de Cinco Saltos y solicitó que lo cuiden.

Los nuevos colectivos fueron presentados durante el aniversario de la ciudad el año pasado. Con este proyecto se generaron siete puestos de trabajo para choferes, de este total dos cargos son ocupados por mujeres.

Hoy el costo del pasaje es accesible ya que no supera los $150. Los estudiantes abonan solo $50 y los jubilados de la ciudad tienen pase gratis otorgado por la municipalidad.