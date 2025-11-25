Murieron dos argentinos en un trágico choque frontal en Chile: sus nietos de 11 y 13 años fueron hospitalizados

Un viaje familiar a Chile terminó en tragedia. La región de Valparaíso fue sitio de un grave choque que dejó como resultado tres muertos, un residente chileno y dos turistas argentinos que habían cruzado esta mañana la frontera junto a sus nietos. Fuentes oficiales informaron que los adolescentes de 11 y 13 años, fueron derivados al hospital local.

El choque ocurrió este martes en la autopista Los Andes ubicada en cercanías de la comuna de San Felipe. El hecho involucró a un Fiat Cronos con patente argentina proveniente de Mendoza y una SUV de matrícula chilena que era conducida por un reconocido médico del hospital de Llay Llay.

Desde el sitio chileno losandesonline.cl. informaron que las autoridades además de las víctimas fatales, dejó también a dos niños de 11 y 13 años con heridas graves, ambos serían los nietos de la pareja fallecida y según lo aportado, fueron atendidos de urgencia en el hospital de la zona.

Como fue el trágico choque en Chile

El comisario Gonzalo Medina indicó que ambos vehículos impactaron de frente y tanto «los ocupantes adultos de nacionalidad argentina» como el ocupante del otro vehículo, murieron casi en el acto. Además destacó que el siniestro se produjo poco después de que el auto argentino hubiera ingresado a Chile mediante el complejo fronterizo Los Libertadores.

Medina informó que las primeras pericias determinar que el Fiat Cronos se habría cruzado de carril poco antes del impacto, aunque aún se investigan los motivos. Sin embargo las autoridades señalaron la presencia de una densa neblina que pudo haber reducido la visibilidad sobre la calzada como un factor clave.