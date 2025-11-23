Se conoció la identidad del joven de Neuquén que murió tras un accidente en Chile: hay un detenido

Un trágico accidente ocurrido este sábado en Chile conmocionó a la localidad de Centenario, Neuquén, luego de que se confirmara la muerte de Lautaro Aillapi, un joven de 33 años que viajaba junto a otros cuatro residentes de la ciudad.

El siniestro tuvo lugar en la ruta que conecta Cunco con Padre de las Casas, en el sector conocido como Estero Cobulto de Temuco cuando la camioneta Ram Rampage en la que se trasladaba el grupo perdió el control y volcó. Según las primeras pericias, el accidente se produjo cuando el conductor tomó una curva y no logró mantener el dominio del vehículo.

Joven neuquino falleció en Chile tras un accidente: Qué pasó

Como consecuencia del impacto, Aillapi sufrió heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar, mientras que otros tres ocupantes resultaron con lesiones leves. Todos fueron asistidos por personal sanitario, bomberos y Carabineros que llegaron rápidamente a la zona.

El conductor de la camioneta quedó detenido preventivamente por las autoridades chilenas y fue trasladado a una comisaría de Cunco. Quedó a disposición de la Fiscalía, que ordenó la realización de análisis toxicológicos y de alcoholemia para determinar si alguno de los ocupantes manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

De acuerdo con versiones preliminares, el grupo habría participado horas antes en un partido de fútbol en una cancha cercana al lugar del vuelco, aunque ese dato aún no fue confirmado oficialmente.

La noticia generó profunda conmoción en Centenario, especialmente porque la información oficial fue escasa al comienzo. La primera alerta llegó a la Comisaría Quinta de la ciudad neuquina a través de un testigo que viajaba en otro vehículo y advirtió que el accidente involucraba a vecinos de la localidad.