Un hombre fue hallado muerto en Neuquén: buscan confirmar cómo murió y su identidad

En el barrio Cuenca XVI de Neuquén se montó un intenso operativo tras el hallazgo de un hombre muerto. La Policía de Neuquén confirmó a Diario RÍO NEGRO que están trabajando en el sitio donde está el cuerpo. Buscan esclarecer las causas de muerte y la identidad de la persona.

Lo que se sabe del hallazgo del cuerpo en Neuquén

Desde la Policía brindaron pocos detalles del hallazgo debido a que aún están trabajando en el sitio, sin embargo trascendió que la denuncia llegó por parte de un vecino que cuando caminaba por el barrio Almafuerte, se topó con el cuerpo que estaba en cercanías al Centro de Salud.

Tras confirmar la muerte, se le dio intervención a personal de Criminalística y Fiscalía. Se busca esclarecer la causa de muerte y la identidad de la persona.