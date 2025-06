Murió el nene baleado por un policía que se resistió a un robo en La Matanza: «Necesito justicia», dijo su papá

Este miércoles a la noche, un integrante de la Policía Federal fue abordado por cuatro delincuentes armados mientras estaba de civil en La Matanza. El efectivo utilizó su arma reglamentaria y en el lugar se registró un tiroteo. Una de las balas que emitió el oficial impactó contra un nene de 7 años, quien esperaba el colectivo con su papá. El niño perdió la vida tras estar un día internado con muerte cerebral. El agente se encuentra demorado por exceso de legítima defensa, mientras que la ministra Patricia Bullrich respaldó su accionar.

El incidente ocurrió el miércoles después de las 22. Allí, un papá esperaba con su hijo en brazos en la parada de colectivo para dirigirse a la casa de la madre del chico. En ese instante, se registró el intento de robo a un policía por parte de cuatro delincuentes. El oficial estaba fuera de servicio y se identificó como policía, sacó su arma y empezó a disparar.

“Escuché una explosión y pensé que era una moto, pero de repente empezaron a escucharse más detonaciones. Cuando me di cuenta de que se estaban agarrando a tiros, quise tirar al piso a Thiago, pero ya le había impactado una bala”, relató Fabián -el papá del niño- a TN.

“Cuando le da el impacto y lo tengo en mis brazos, me dice ‘pá’ y ya no dijo más nada. Empecé a gritar ‘ayuda’ y apareció un auto con un hombre que no conozco y me llevó al hospital”, añadió con mucha angustia.

Este jueves Thiago estuvo conectado a asistencia mecánica y ya para este viernes personal médico le informó a la familia que padecía de muerte cerebral. En horas de la noche, la familia confirmó su deceso.

“Quiero informarles que tuvimos el fallecimiento de Thiago. Es muy doloroso para todos, más para nosotros dos, ella es la mamá. Vinimos acá para informarles eso. Pido disculpas, muchas gracias por estar. Necesito justicia por Thiago, por favor. Esto se tiene que pagar como tiene que ser”, expresó el papá del chico en la puerta del hospital en San Justo.

Uno de los delincuentes también murió y otro está en estado grave

Durante el enfrentamiento, uno de los ladrones (de 18 años) murió y otros dos (de 21 años) terminaron con heridas de bala y uno de ellos está en estado grave. Mientras tanto, el restante se dio a la fuga.

Según informó Infobae, policía científica encontró en la escena del tiroteo un revólver calibre .38 sin numeración ni municiones, una vaina servida, un proyectil deformado y rastros de sangre del niño a 200 metros del lugar donde cayó herido. Además, secuestraron el arma reglamentaria del agente.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre el policía detenido tras el tiroteo fatal en La Matanza

El oficial fue identificado como Facundo Daniel Aguilar Fajardo de 21 años y que presta servicio en la Dirección Montada de la Policía Federal Argentina. El agente fue acusado de exceso en la legítima defensa y quedó detenido por orden del fiscal Diego Rulli.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respaldó al policía federal y sostuvo que “los culpables son los ladrones”.

“La acción del policía fue de legítima defensa”, sostuvo Bullrich en conferencia de prensa, mientras Thiago permanecía en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza.

En este sentido, la titular de la cartera de Seguridad apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la ola de robas que se vive en el distrito: “Él es quien debe brindar seguridad y se tiene que hacer cargo”.

“Esto hecho no se trata de una casualidad, hubo una causalidad. La causa por la que Thiago está en esa situación es porque estos cuatro delincuentes salieron a robarle la vida. La acción de los ladrones es de agresión”, añadió la funcionaria.

La ministra indicó que pedirá a la Justicia que modifique la carátula de la investigación a tentativa del homicidio: “Es la posición del gobierno nacional”.

“Está claro que al haber utilizado la pistola y uno de los delincuentes terminó muerto y otros dos heridos, es porque el policía tenía las condiciones concretas de tiro para no dejar que esos delincuentes se fueran impunemente como si nada hubiese pasado”, detalló.

El ladrón asesinado fue identificado como Brandon Corpus, que recibió un total de seis disparos, al tiempo que mientras que su compañero, Uriel Leiva, fue baleado a la altura del abdomen y su pronóstico es reservado.

Con información de Noticias Argentinas.

El papá de Thiago pidió justicia: «Esto se tiene que pagar como tiene que ser»

Necesito justicia por Thiago, por favor. Esto se tiene que pagar como tiene que ser”, expresó Fabián en las puertas del hospital cuando confirmó el deceso de su hijo en compañía de la mamá del nene.

Este jueves, un día antes de su muerte, Fabián comentó que Thiago era «un amor, muy amiguero, una persona querida» por sus allegados y acotó que asistía al colegio parroquial Santa Rosa y que jugaba al fútbol en Defensores Unidos de La Tablada.