Murió otro hombre en Neuquén por cocaína presuntamente adulterada: es la cuarta víctima confirmada

Acercate a un hospital o centro de salud de Neuquén y pedí ayuda frente a un consumo problemático.

El ingreso de un hombre de 33 años en paro cardiorrespiratorio al hospital Heller volvió a encender las alertas en Neuquén y sumó una nueva muerte vinculada al consumo de cocaína presuntamente adulterada, según informó el Gobierno este jueves.

Muerte repentina en Neuquén: avanza la investigación por la cocaína adulterada

El Ministerio de Salud de Neuquén comunicó que el episodio ocurrió este jueves por la mañana, cuando el paciente fue trasladado en ambulancia desde el Hospital Heller al Hospital Provincial Neuquén a las 8.05, tras una primera atención de urgencia.

De acuerdo con los testimonios relevados, previamente el hombre había sido hallado en la calle consumiendo alcohol y con referencias de consumo previo de cocaína, por lo que fue llevado inicialmente en taxi al Hospital Heller.

Allí, el paciente ingresó en paro cardiorrespiratorio, fue reanimado y derivado de urgencia al Hospital Castro Rendón, donde presentó un cuadro de shock refractario que derivó en su muerte.

El paciente recibió la primera atención en el Hospital Heller. Foto Flor Salto/Archivo.

El caso quedó de inmediato en manos de la justicia y se activaron los protocolos correspondientes, con intervención de la fiscalía y la policía, mientras el sistema público de salud mantiene el seguimiento interinstitucional.

Neuquén en alerta: una nueva muerte por cocaína adulterada

Desde la cartera provincial se indicó que «no se brindarán declaraciones adicionales sobre los casos en curso», con el objetivo de no entorpecer las investigaciones judiciales.

En paralelo, reiteraron un pedido de extrema precaución y solicitaron evitar el consumo de sustancias, ante la sospecha de circulación de cocaína adulterada en Neuquén y alrededores.

Asimismo, se pidió que quienes hayan consumido y presenten síntomas no habituales concurran de inmediato al centro de salud u hospital más cercano.

Consumos problemáticos: apoyo y asistencia en Neuquén

Las personas pueden acercarse a cualquier guardia de hospital, centro de salud o unidad de salud mental, donde serán escuchados, atendidos y acompañados por profesionales médicos y de salud mental que están capacitados para ayudar de manera confidencial y sin prejuicios.

También está habilitada la línea 299 535 8191, Salud mental te escucha; o se puede llamar a la Línea 141 de Sedronar. El bienestar de los ciudadanos es prioridad para el Sistema de Salud.