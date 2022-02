Murió un hombre en el lago Nahuel Huapi, en Villa La Angostura

Un hombre murió ahogado este sábado por la tarde mientras intentaba nadar en el lago Nahuel Huapi. La tragedia ocurrió en Villa La Angostura. Fuentes judiciales informaron que la víctima se llamaba Mariano Alcapan y tenía 40 años.

Las fuentes relataron que el hombre estaba en la playa con un hermano, en cercanías de las cabañas Melewe. Dijeron que los dos disfrutaban la tarde soleada y calurosa, en la costa que baña el lago Nahuel Huapi y habían tomado supuestamente alcohol.

Comentaron que, según testimonios recolectados en el lugar, Alcapan entró al agua sin que su hermano se diera cuenta. Las fuentes afirmaron que el hombre no sabía nadar y la principal hipótesis apunta que además había bebido alcohol.

El hombre ingresó al agua y no pudo salir. Su hermano comenzó a buscarlo por la costa porque no observó cuando había entrado al lago. Como no lo encontró, de inmediato comenzó a pedir ayuda.

Personal de la delegación local de Prefectura Naval se digirió en una embarcación hasta ese sector del lago y comenzó el rastrillaje. Las fuentes aseguraron que los prefectos encontraron el cuerpo sin vida sumergido a unos 15 metros de la costa. Lo rescataron del agua, pero no se pudo reanimarlo.

El fiscal de Villa La Angostura Adrián De Lillo intervino y dispuso varias medidas para recolectar datos que permitan establecer qué había sucedido. Las fuentes afirmaron que el médico de la Policía llegó al lugar y constató que el cuerpo no presentaba indicios de criminalidad. El profesional certificó que la causa de la muerte fue por ahogamiento. La víctima tenía domicilio en esta localidad.