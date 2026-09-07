Murió un hombre en el trágico incendio de una casilla en Añelo: era de Mendoza

El domingo se registró un grave incendio en la localidad neuquina de Añelo que dejó como saldo un hombre muerto. La víctima fatal fue hallada en el interior de la casilla afectada, una vez que el personal de Bomberos logró apagar el fuego.

Tragedia en Añelo: lo que se sabe del incendio y la víctima fatal

El siniestro se registró en horas de la madrugada del domingo 6 de septiembre, pero tomó mayor repercusión en las últimas horas.

De acuerdo con la información brindada a Diario RÍO NEGRO por el comisario inspector Freddy Rivera, el fuego se inició en una casilla ubicada detrás de una vivienda en el barrio La Esperanza, en el sector de la meseta de Añelo.

Los vecinos solicitaron el arribo de Bomberos al ver el avance del fuego. Cuando llegó el personal se montó un operativo contrarreloj debido a la magnitud y una vez que lograron controlarlo, se ingresó a la casilla donde finalmente se produjo el hallazgo de la víctima fatal.

El comisario detalló que el hombre estaba en el interior y se presume que se encontraba durmiendo por eso no llegó advertir a tiempo el fuego. Asimismo, detalló que se trataba de un hombre de unos 35 años, oriundo de Mendoza, quien residía en la zona debido a que trabajaba en el sector petrolero.

En el lugar se realizaron todas las tareas de rigor correspondientes al hecho para esclarecer cómo inició el incendio. Hasta el momento, se confirmó que la casilla contaba solo con servicio eléctrico, por lo que no se descarta que el incendio haya surgido por una falla. No obstante, habrá que esperar los resultados de los peritajes para confirmarlo o descartarlo.